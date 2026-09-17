POSICIONAMENTO

ACM Neto denuncia 'ação orquestrada' para interferir na eleição e diz que adversários são capazes de tudo para se manter no poder

A declaração do candidato do União Brasil foi feita após o vazamento seletivo de informações relativas à operação Overclean

Pombo Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:42

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) afirmou nesta quinta-feira (17) que há uma “ação orquestrada” para tentar interferir no processo eleitoral e associar seu nome a investigações das quais, segundo ele, não participou. A declaração foi feita após o vazamento seletivo de informações relativas à operação Overclean.

“A Justiça impediu que se consumasse um fato absurdo que tentaram fazer contra mim. Um novo episódio torna ainda mais claro que há uma ação orquestrada para interferir no processo eleitoral, com a criação de fatos falsos e mentirosos, tentando associar o meu nome a operações suspeitas nas quais eu não tive nenhum envolvimento”, declarou Neto.

No vídeo divulgado em suas redes sociais, Neto afirmou que a Overclean teve início em dezembro de 2024 e sustentou que, ao longo de quase dois anos de investigação, não teria sido apontada qualquer conduta ilícita praticada por ele. “Nesses quase dois anos, nunca houve o apontamento de qualquer tipo de conduta que me relacionasse à prática de atos ilícitos. Não ocorreu porque não tenho nenhuma relação com qualquer dos fatos investigados”, afirmou.

Neto também destacou que a fase atual da investigação está relacionada a contratos firmados em Belo Horizonte. “Fatos, inclusive, que supostamente aconteceram em Minas Gerais, um estado onde nunca tive nenhuma atividade política”, disse.

Ele citou, inclusive, processo por calúnia que disse ter anunciado contra o governador Jerônimo Rodrigues (PT). “Não é coincidência também que alguns dos mais importantes líderes do PT da Bahia estejam sendo acusados de grave participação em escândalos. E que, por isso, querem criar uma cortina de fumaça para esconder os seus atos. Digo a eles que não temo seus ataques e que estou pronto para enfrentá-los com a coragem e a consciência tranquila de quem está há décadas na vida pública e sempre se pautou dentro dos mais rígidos princípios da lei e da moralidade”, salientou.

Perseguição

O candidato relacionou o episódio ao momento eleitoral e afirmou que não considera coincidência a divulgação de acusações e suspeitas contra ele na reta final da campanha. “É impossível suportar calado a tudo isso. É impossível também não denunciar que existem forças políticas tentando utilizar instituições de Estado em interesse próprio. Não se trata de uma mera coincidência que fatos desta natureza se intensifiquem com a aproximação das eleições e com o fortalecimento da nossa campanha”, acrescentou.

Neto também associou o episódio a outras acusações divulgadas recentemente contra sua candidatura e afirmou que pretende reagir judicialmente. “Temos a chance de, em 17 dias, vencer um grupo político que controla o governo do Estado há 20 anos, e que já demonstrou que é capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder. Um grupo que faz de falsas acusações o seu principal eixo estratégico”, afirmou.