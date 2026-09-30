ACM Neto diz que adversários apelaram para a 'baixaria' na reta final: 'Urna vai dizer tudo no domingo'

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Pombo Correio
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:17
A quatro dias do primeiro turno das eleições, o candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) afirmou, nesta quarta-feira (30), que seus adversários apelaram para a baixaria na reta final da campanha. Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto atribuiu a postura dos oponentes ao crescimento do sentimento de mudança no estado.
“Agora, confesso: para chegar a esse nível de baixaria, para chegar a esse nível de ataque, talvez seja a primeira vez em minha vida. Os nossos adversários estão percebendo que daqui a quatro dias a Bahia vai decidir por uma nova história e que, depois de 20 anos no poder, eles vão dar espaço para uma nova política, para novas ideias e para esse desejo de mudança do nosso povo”, afirmou.
Neto disse enxergar uma mobilização crescente de apoiadores nesta reta final e afirmou que a campanha tem sido marcada pela presença espontânea de eleitores nos atos realizados em diferentes regiões da Bahia.
“A gente já está aqui indo para Itapetinga, e eu tenho certeza que hoje vai ser mais um daqueles dias de campanha. Aliás, uma campanha que tem emocionado a todos nós, porque a gente vê as pessoas indo para a rua com vontade, com garra, sabe aquela coisa, das pessoas dizerem: 'Neto, a gente quer mudança, chegou a hora de mudar'. E a onda da mudança está tomando conta de toda a Bahia”, declarou.
Neto ressaltou que a urna vai apontar a vitória da mudança no próximo domingo. “Mas a urna é que diz tudo, e a urna vai dizer tudo no próximo domingo, porque só faltam quatro dias para a gente conseguir libertar a Bahia e começar a construir uma nova história. Eu conto com todos vocês, vamos à luta, com toda a energia, com fé, com disposição, com vontade, com entusiasmo, porque essa é nossa, essa vitória é a vitória da mudança da Bahia”, salientou.