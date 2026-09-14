ELEIÇÃO 2026

ACM Neto encerra fim de semana com comício histórico de mais de 35 mil pessoas em Xique-Xique

O ato em Xique-Xique ocorre após uma sequência de eventos que reuniram milhares de pessoas nos últimos dias em Cícero Dantas, Piatã e Simões Filho

Pombo Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:21

ACM Neto durante ato em Xique-Xique Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) encerrou, na noite deste domingo (13), uma intensa agenda de campanha pelo estado neste final de semana com um comício histórico em Xique-Xique. Mais de 35 mil pessoas tomaram as ruas da cidade para acompanhar o ato, considerado um dos maiores comícios já realizados na história do município.

Uma verdadeira multidão acompanhou Neto durante a agenda, transformando as ruas de Xique-Xique em uma grande manifestação de apoio à candidatura do ex-prefeito de Salvador. O evento fechou um fim de semana marcado por grandes mobilizações do Time da Mudança em diferentes regiões da Bahia. Pelas imagens do evento, é possível ver um verdadeiro mar azul tomando conta das ruas.

“São quase nove horas da noite, deve ter uma galera por aí curtindo o Fantástico, mas não sabem o Carnaval que eles estão perdendo aqui em Xique-Xique. É a festa da mudança, a festa do 44. Faltam, podemos dizer, 20 dias, e se Deus quiser, exatamente daqui a 3 semanas, a essa hora, a Bahia vai estar comemorando a vitória do 44”, declarou Neto, ao lado dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) e do ex-prefeito Reinaldo Braga Filho.

Compromissos com a Saúde

Durante o ato, ACM Neto reafirmou compromissos com saúde e segurança pública, áreas que serão tratadas como prioridade, caso ele seja eleito. Na cidade, em especial, firmou o compromisso de assumir uma parte dos custos de reforma, ampliação, novos equipamentos e implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital de Xique-Xique.

“Quero assumir o compromisso que, se Deus me permitir ser governador do Estado da Bahia, eu vou fazer uma parceria com a prefeitura de Xique-Xique, vou chamar o prefeito Renanzinho e eu vou assumir uma parte dos custos para reformar, ampliar, comprar equipamentos, contratar pessoal e garantir que o hospital funcione para atender todos os casos de urgência e emergência e eu vou colocar UTI no hospital de Xique-Xique”, afirmou.

Neto ainda reforçou a finalidade e importância do Pix Saúde, proposta apresentada em seu plano de governo para desafogar a fila da regulação, uma promessa feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 e que nunca foi cumprida.

“E tem mais uma coisa, quando faltar vaga na rede pública, quando não tiver um leito hospitalar no hospital público, e houver um paciente entre a vida e a morte, nós vamos implantar o Pix Saúde. Com o Pix Saúde o governo vai pagar o tratamento para as pessoas mais pobres no hospital particular, preservar a vida de quem estiver precisando de um atendimento imediato”, destacou.

Ao lado de apoiadores, ACM Neto reuniu mais de 35 mil pessoas em Xique-Xique Crédito: Divulgação

Mudança com Segurança

ACM Neto ainda frisou que, se eleito, a Bahia terá um governador com outra postura na agenda da segurança pública, “que não vai ficar procurando culpados nem desculpas”, tal como faz o governador Jerônimo.

“Segurança é uma coisa que as famílias hoje exigem na Bahia. Outro dia, Jerônimo, em mais uma entrevista, disse que não queria mandar os bandidos para outros estados. Ele disse que enxergava a floresta, ou seja, ele olhava o Brasil, e para ele pouco importava se o bandido estava na Bahia, em Goiás ou Pernambuco. Eu quero ser governador para acabar com essa pouca vergonha em nosso Estado. Vamos botar para fora as facções criminosas. Bandido na Bahia será ou na cadeia ou bem longe do nosso Estado”, ressaltou.

Maratona da Mudança