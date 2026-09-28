ELEIÇÕES 2026

ACM Neto faz ato de campanha em Irecê e reúne cerca de 40 mil pessoas

Ao longo do percurso, apoiadores acompanharam ACM Neto, que recebeu manifestações de apoio da população.

Pombo Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:58

ACM Nete em Irecê Crédito: Divulgação

A uma semana da eleição, o candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) reuniu cerca de 40 mil pessoas em um grande ato de campanha realizado neste domingo (27), em Irecê. Imagens aéreas mostram a dimensão da mobilização, que tomou as ruas da cidade e ganhou clima de Carnaval.

O evento começou com uma caminhada pelas principais vias de Irecê. Ao longo do percurso, apoiadores acompanharam ACM Neto, que recebeu manifestações de apoio da população. A mobilização terminou em um comício, com discursos de lideranças políticas e do candidato.

O ato contou com a presença do senador e candidato à reeleição Angelo Coronel, do deputado federal Elmar Nascimento, do deputado estadual Angelo Coronel Filho, do coordenador da campanha Reinaldo Braga Filho e do deputado Cafu Barreto.

Também participaram lideranças da região, como Figueredo Amorim, que foi candidato a prefeito de Irecê em 2024; o ex-prefeito Luizinho Sobral; Tacinho, prefeito de Jussara; Juliana Araújo, prefeita de Morro do Chapéu; Renanzinho, prefeito de Xique-Xique; e Afonso Mendonça, prefeito de Ibititá.