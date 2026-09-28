ACM Neto faz ato de campanha em Irecê e reúne cerca de 40 mil pessoas

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Pombo Correio
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:58
A uma semana da eleição, o candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) reuniu cerca de 40 mil pessoas em um grande ato de campanha realizado neste domingo (27), em Irecê. Imagens aéreas mostram a dimensão da mobilização, que tomou as ruas da cidade e ganhou clima de Carnaval.
O evento começou com uma caminhada pelas principais vias de Irecê. Ao longo do percurso, apoiadores acompanharam ACM Neto, que recebeu manifestações de apoio da população. A mobilização terminou em um comício, com discursos de lideranças políticas e do candidato.
O ato contou com a presença do senador e candidato à reeleição Angelo Coronel, do deputado federal Elmar Nascimento, do deputado estadual Angelo Coronel Filho, do coordenador da campanha Reinaldo Braga Filho e do deputado Cafu Barreto.
Também participaram lideranças da região, como Figueredo Amorim, que foi candidato a prefeito de Irecê em 2024; o ex-prefeito Luizinho Sobral; Tacinho, prefeito de Jussara; Juliana Araújo, prefeita de Morro do Chapéu; Renanzinho, prefeito de Xique-Xique; e Afonso Mendonça, prefeito de Ibititá.
Além dos prefeitos, deputados estaduais e federais e outras lideranças políticas de Irecê e de municípios da região acompanharam a caminhada e o comício, reforçando a mobilização em torno da candidatura de ACM Neto na reta final da campanha.