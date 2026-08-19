ELEIÇÕES 2026

ACM Neto inaugura comitê em Salvador e diz ver 'sentimento muito forte de esperança' na Bahia

A inauguração reuniu a chapa majoritária completa, formada por Neto, pelo candidato a vice-governador Zé Cocá e pelos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos)

Pombo Correio

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:20

ACM Neto inaugura comitê em Salvador e diz ver 'sentimento muito forte de esperança' na Bahia Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil), da coligação “Unidos Para Mudar a Bahia”, inaugurou, nesta terça-feira (18), seu comitê de campanha em Salvador. Localizado na Avenida ACM, o espaço ficou lotado de apoiadores, lideranças políticas e candidatos que participaram do ato.

A inauguração reuniu a chapa majoritária completa, formada por Neto, pelo candidato a vice-governador Zé Cocá e pelos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos). Também participaram os prefeitos de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), e de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), além de deputados federais e estaduais, candidatos nas eleições deste ano, prefeitos e ex-prefeitos do interior, vereadores e lideranças de diferentes regiões do estado.

Desde o início do evento, apoiadores ocuparam o comitê e os espaços próximos ao local. A mobilização reuniu representantes tanto de Salvador quanto do interior. O comitê na Avenida ACM será um dos principais pontos de referência da campanha de Neto em Salvador, funcionando como espaço de mobilização e organização das atividades políticas durante o período eleitoral.

“Salvador me conhece, este povo sabe quem eu sou. Salvador acompanhou a minha vida política, viu que eu sou um homem de palavra. Todos os compromissos que assumi com esta cidade eu cumpri e fiz ainda mais”, afirmou Neto.

A inauguração reuniu a chapa majoritária completa, formada por Neto, pelo candidato a vice-governador Zé Cocá e pelos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) Crédito: Divulgação

ACM Neto ainda criticou o governador Jerônimo Rodrigues por fugir das responsabilidades e disse que, se for eleito, fará diferente. “Eu quero ser governador da Bahia para enfrentar os problemas e trazer as soluções”, frisou.

Ele destacou que começou a campanha no último final de semana pelo interior. Neto salientou que percebe por todo o Estado o desejo de mudança. “Eu vi um sentimento muito forte de esperança e uma vontade enorme de mudança”, disse.

A inauguração acontece após Neto realizar, na segunda-feira (17), sua primeira caminhada de campanha em Salvador, nos bairros de Pau da Lima e São Marcos. A agenda reuniu uma multidão e também contou com a participação de Bruno Reis, João Roma e outras lideranças políticas.