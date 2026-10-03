ELEIÇÕES 2026

ACM Neto lidera com 50,3% dos votos válidos na véspera da eleição, aponta Paraná Pesquisas

Os números do levantamento, que foi contratado pelo portal Bahia Notícias, indicam que Neto entra na votação com possibilidade de encerrar a disputa já no primeiro turno

Pombo Correio

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 00:30

ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil Crédito: Divulgação

Candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto chega à véspera da eleição com 50,3% dos votos válidos, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado neste sábado (3). O resultado coloca o ex-prefeito de Salvador numericamente acima dos 50% necessários para uma vitória em primeiro turno. Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, aparece com 48,4%, diferença de 1,9 ponto percentual.

Os números do levantamento, que foi contratado pelo portal Bahia Notícias, indicam que Neto entra na votação com possibilidade de encerrar a disputa já no primeiro turno. Os demais candidatos somam apenas 1,3% dos votos válidos: Ronaldo Mansur (PSOL) tem 0,5%, Maria Bona (PCO), 0,4%, enquanto Ariel Capistrano (DC) e Aroldo Felix (UP) aparecem com 0,2% cada.

Nos votos totais, quando entram todos os entrevistados, inclusive quem declara voto branco, nulo e quem ainda não sabe em quem votar, ACM Neto tem 46,4% das intenções de voto, contra 44,6% de Jerônimo Rodrigues.

Ronaldo Mansur registra 0,5%, Maria Bona, 0,4%, enquanto Ariel Capistrano e Aroldo Felix aparecem com 0,1% cada. Já 4,5% dos entrevistados afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 3,4% não sabem ou não opinaram.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta uma lista com os nomes dos candidatos, ACM Neto aparece com 38,6% das intenções de voto, à frente de Jerônimo Rodrigues, que registra 36,4%. Maria Bona aparece com 0,1%.

Os eleitores que ainda não sabem ou não opinaram são 19,8%. Outros 5,1% afirmam que votariam em ninguém, em branco ou nulo.