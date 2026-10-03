ACM Neto lidera com 50,3% dos votos válidos na véspera da eleição, aponta Paraná Pesquisas

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Pombo Correio
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 00:30
Candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto chega à véspera da eleição com 50,3% dos votos válidos, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado neste sábado (3). O resultado coloca o ex-prefeito de Salvador numericamente acima dos 50% necessários para uma vitória em primeiro turno. Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, aparece com 48,4%, diferença de 1,9 ponto percentual.
Os números do levantamento, que foi contratado pelo portal Bahia Notícias, indicam que Neto entra na votação com possibilidade de encerrar a disputa já no primeiro turno. Os demais candidatos somam apenas 1,3% dos votos válidos: Ronaldo Mansur (PSOL) tem 0,5%, Maria Bona (PCO), 0,4%, enquanto Ariel Capistrano (DC) e Aroldo Felix (UP) aparecem com 0,2% cada.
Nos votos totais, quando entram todos os entrevistados, inclusive quem declara voto branco, nulo e quem ainda não sabe em quem votar, ACM Neto tem 46,4% das intenções de voto, contra 44,6% de Jerônimo Rodrigues.
Ronaldo Mansur registra 0,5%, Maria Bona, 0,4%, enquanto Ariel Capistrano e Aroldo Felix aparecem com 0,1% cada. Já 4,5% dos entrevistados afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 3,4% não sabem ou não opinaram.
Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta uma lista com os nomes dos candidatos, ACM Neto aparece com 38,6% das intenções de voto, à frente de Jerônimo Rodrigues, que registra 36,4%. Maria Bona aparece com 0,1%.
Os eleitores que ainda não sabem ou não opinaram são 19,8%. Outros 5,1% afirmam que votariam em ninguém, em branco ou nulo.
A pesquisa ouviu 1.400 eleitores em 63 municípios baianos. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas foram realizadas de forma presencial e domiciliar, entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2026. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-03273/2026.