ELEIÇÕES 2026

ACM Neto lidera com 51,1% dos votos válidos e consolida chance de vitória no 1º turno contra Jerônimo, aponta pesquisa

Considerando apenas as intenções de votos válidos, Neto aparece com 51,1%, enquanto Jerônimo registra 47,7%

Pombo Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:02

Considerando apenas as intenções de votos válidos, Neto aparece com 51,1%, enquanto Jerônimo registra 47,7% Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) manteve a liderança na disputa pelo Governo da Bahia e consolidou sua chance de vitória já no primeiro turno sobre o postulante à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT), segundo aponta pesquisa Veritá divulgada nesta terça-feira (29).

Considerando apenas as intenções de votos válidos, Neto aparece com 51,1%, enquanto Jerônimo registra 47,7%. Na sequência aparecem Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,6%; Aroldo Felix (UP), com 0,3%; Ariel Capistrano (DC), com 0,1%; e Maria Bona (PCO), também com 0,1%.

No cenário que considera o total da amostra, ACM Neto tem 50,3% das intenções de voto, contra 46,9% de Jerônimo, uma diferença numérica de 3,4 pontos percentuais. Brancos e nulos representam 1,4%, enquanto 0,2% não souberam ou não responderam.