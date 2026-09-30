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Pombo Correio
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:02
O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) manteve a liderança na disputa pelo Governo da Bahia e consolidou sua chance de vitória já no primeiro turno sobre o postulante à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT), segundo aponta pesquisa Veritá divulgada nesta terça-feira (29).
Considerando apenas as intenções de votos válidos, Neto aparece com 51,1%, enquanto Jerônimo registra 47,7%. Na sequência aparecem Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,6%; Aroldo Felix (UP), com 0,3%; Ariel Capistrano (DC), com 0,1%; e Maria Bona (PCO), também com 0,1%.
No cenário que considera o total da amostra, ACM Neto tem 50,3% das intenções de voto, contra 46,9% de Jerônimo, uma diferença numérica de 3,4 pontos percentuais. Brancos e nulos representam 1,4%, enquanto 0,2% não souberam ou não responderam.
O Instituto Veritá realizou 2.020 entrevistas em municípios da Bahia entre os dias 20 e 24 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números BA-08502/2026 e BR-02546/2026.