ELEIÇÕES

ACM Neto lidera disputa pelo Governo da Bahia com 42,68% das intenções de voto, aponta agregador Inteligov/EXAME

De acordo com o levantamento, a diferença entre os dois principais candidatos é de 2,27 pontos percentuais

Pombo Correio

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:40

ACM Neto Crédito: Divulgação

O candidato ACM Neto (União Brasil) aparece na liderança da corrida pelo Governo da Bahia na última atualização do Monitor Eleitoral, agregador de pesquisas desenvolvido pela Inteligov em parceria com a EXAME. Divulgados nesta sexta-feira (2), os dados mostram o ex-prefeito de Salvador com 42,68% das intenções de voto no primeiro turno, contra 40,41% do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador 1 de 6

De acordo com o levantamento, a diferença entre os dois principais candidatos é de 2,27 pontos percentuais. Os demais candidatos aparecem abaixo de 1%. Maria Bona (PCO) registra 0,82%, Ronaldo Mansur (PSOL) tem 0,72%, Aroldo Félix (UP) aparece com 0,71% e Ariel Capistrano (DC), com 0,60%.