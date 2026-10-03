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ACM Neto lidera disputa pelo Governo da Bahia com 42,68% das intenções de voto, aponta agregador Inteligov/EXAME

De acordo com o levantamento, a diferença entre os dois principais candidatos é de 2,27 pontos percentuais

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:40

ACM Neto
ACM Neto Crédito: Divulgação

O candidato ACM Neto (União Brasil) aparece na liderança da corrida pelo Governo da Bahia na última atualização do Monitor Eleitoral, agregador de pesquisas desenvolvido pela Inteligov em parceria com a EXAME. Divulgados nesta sexta-feira (2), os dados mostram o ex-prefeito de Salvador com 42,68% das intenções de voto no primeiro turno, contra 40,41% do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador

Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador por Divulgação
Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador por Divulgação
Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador por Divulgação
Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador por Divulgação
Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador por Divulgação
ACM Neto durante no Centro de Salvador por Divulgação
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Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador por Divulgação

De acordo com o levantamento, a diferença entre os dois principais candidatos é de 2,27 pontos percentuais. Os demais candidatos aparecem abaixo de 1%. Maria Bona (PCO) registra 0,82%, Ronaldo Mansur (PSOL) tem 0,72%, Aroldo Félix (UP) aparece com 0,71% e Ariel Capistrano (DC), com 0,60%.

Diferentemente de uma pesquisa eleitoral convencional, o Monitor Eleitoral não realiza entrevistas próprias com eleitores. A ferramenta reúne levantamentos registrados na Justiça Eleitoral e utiliza um sistema de média móvel ponderada para consolidar os resultados.

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