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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:27
O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto, iniciou o domingo (4) de eleição participando de uma missa na Paróquia de São Francisco de Assis, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, antes de seguir para votação. Neto afirmou estar confiante no resultado após os 45 dias de campanha eleitoral.
“O trabalho foi feito, foi bem feito. Uma campanha bonita, uma campanha que mobilizou os baianos, uma campanha que dialogou com o coração do nosso povo e que mostrou que a Bahia pode mudar e que está na mão de cada eleitor”, disse. O candidato afirmou que chega ao dia da votação com otimismo e destacou as informações recebidas de municípios do interior. “Nós chegamos hoje muito confiantes. Se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos na eleição de hoje e, a partir do ano que vem, uma nova história para o nosso estado”, declarou.
ACM Neto participa de missa antes de votar e diz esperar 'grande vitória' na Bahia
Neto também disse acreditar que o desempenho nas urnas pode superar as expectativas. “O trabalho foi feito, agora é a gente esperar a decisão dos eleitores, mas com muita confiança, otimismo, entusiasmo. E as notícias que a gente tem de todo o interior são muito boas. Acho que nós vamos surpreender e ter uma grande vitória, concluiu. Na missa, Neto esteve acompanhado dos candidatos ao Senado, João Roma e Angelo Coronel, do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos.