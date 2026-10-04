ANTES DO VOTO

ACM Neto participa de missa antes de votar e diz esperar 'grande vitória' na Bahia

Candidato ao governo esteve na Boca do Rio ao lado de João Roma, Angelo Coronel, Bruno Reis e Ana Paula Matos

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:27

ACM Neto participa de missa antes de votar e diz esperar 'grande vitória' na Bahia Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto, iniciou o domingo (4) de eleição participando de uma missa na Paróquia de São Francisco de Assis, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, antes de seguir para votação. Neto afirmou estar confiante no resultado após os 45 dias de campanha eleitoral.



“O trabalho foi feito, foi bem feito. Uma campanha bonita, uma campanha que mobilizou os baianos, uma campanha que dialogou com o coração do nosso povo e que mostrou que a Bahia pode mudar e que está na mão de cada eleitor”, disse. O candidato afirmou que chega ao dia da votação com otimismo e destacou as informações recebidas de municípios do interior. “Nós chegamos hoje muito confiantes. Se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos na eleição de hoje e, a partir do ano que vem, uma nova história para o nosso estado”, declarou.

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