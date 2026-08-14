ELEIÇÕES 202

ACM Neto participa de missa no Bonfim às vésperas do início oficial da campanha eleitoral

“Viemos hoje pedir ao Senhor do Bonfim proteção para todos os baianos e brasileiros. Ele que tem nos abençoado sempre e vai continuar nos abençoando”, disse

Pombo Correio

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:30

ACM Neto durante missa no Bonfim, nesta sexta-feira Crédito: Divulgação

Candidato a governador da Bahia, ACM Neto visitou, nesta sexta-feira (14), a Igreja do Bonfim, em Salvador, num ato de fé para demarcar o início da campanha, cujo início acontece, oficialmente, neste domingo (16) com a abertura da propaganda eleitoral.

A basílica é tradicionalmente escolhida por Neto em momentos importantes da carreira política. “Viemos hoje pedir ao Senhor do Bonfim proteção para todos os baianos e brasileiros. Ele que tem nos abençoado sempre e vai continuar nos abençoando”, agradeceu.

ACM Neto durante missa na Igreja do Bonfim, ao lado de apoiadores Crédito: Dvulgação

Para Neto, é momento de pedir ao eleitor para refletir sobre os problemas do estado. “Antes de tudo, é pedir a essas pessoas que acompanhem de perto a eleição, o que aconteceu na Bahia nos últimos quatro anos, lembrem o que Jerônimo prometeu e não cumpriu ao povo baiano e, é claro, avaliar as propostas de cada um e a capacidade que cada um tem de enfrentar os maiores problemas do nosso Estado”, afirmou.

Na última quinta-feira (13), o ex-prefeito de Salvador também esteve na Cidade Baixa da capital baiana, onde participou das comemorações pelo Dia de Santa Dulce dos Pobres.