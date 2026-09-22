ELEIÇÕES 2026

ACM Neto planeja implantar campus de universidade estadual em Ipirá e retomar industrialização no interior

Candidato do União Brasil reafirmou o compromisso de, se eleito, governar para todos, em parceria com os 417 prefeitos da Bahia

Pombo Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:11

ACM Neto durante carreata pelas ruas e avenidas de Ipirá Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) participou, nesta terça-feira (22), de uma grande carreata pelas ruas e avenidas de Ipirá, na região da Bacia do Jacuípe, ao lado dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos). Ele reafirmou o compromisso de, se eleito, governar para todos, em parceria com os 417 prefeitos da Bahia.

“O propósito vai ser governar para todos os baianos, os que votaram em mim e os que não votaram. Vamos trabalhar em torno dos temas mais importantes que a população precisa, educação, segurança, saúde, isso tudo exige parceria e trabalho conjunto do governo do Estado com as prefeituras”, declarou.

O ponto de maior concentração da carreata foi na praça Roberto Cintra, no centro comercial da cidade, onde moradores e comerciantes foram às ruas acompanhar a passagem da chapa majoritária. Muitos acabaram se juntando à carreata, que também reuniu deputados, prefeitos e lideranças políticas da região.

Campus da Universidade Estadual

ACM Neto destacou como uma das prioridades para Ipirá a reabertura de um campus da universidade estadual para ampliar as oportunidades de formação aos jovens. Ele ressaltou que, quando foi deputado federal, participou da implantação da unidade e afirmou que pretende retomá-la caso seja eleito governador.

“Ipirá tem algumas prioridades e dentre elas está a questão de abrir aqui um campus da Universidade do Estado para a juventude. No passado, quando eu fui deputado, eu fiz isso (abri o campus), depois o estado fechou esse campus, a gente vai reabrir a Universidade do Estado aqui em Ipirá”, afirmou.