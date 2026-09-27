ELEIÇÕES 2026

ACM Neto provoca Jerônimo sobre debate da TV Bahia: 'Eu tô desconfiado que tem candidato que vai fugir'

Peça publicada nas redes sociais traz um vídeo do cantor e influenciador Mauro Mayck, que ficou conhecido por vídeos de humor com a expressão: “Eu tô desconfiado”

Pombo Correio

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 19:50

ACM Neto participou, neste domingo (27), de uma carreata em Candeias, com mais de 7 mil carros Crédito: Divulgação

O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) publicou, neste domingo (27), em suas redes sociais, uma provocação ao governador e postulante à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT), que não deve comparecer ao debate da TV Bahia, marcado para amanhã (29).

A peça traz um vídeo do cantor e influenciador Mauro Mayck, que ficou conhecido por vídeos de humor com a expressão: “Eu tô desconfiado”.

Na legenda do vídeo, ACM Neto não citou Jerônimo Rodrigues, mas alfinetou o petista: “Essa terça tem o debate da TV Bahia, o último antes da eleição. E eu tô desconfiado que vai ter candidato que vai fugir...”.

Jerônimo Rodrigues não deve comparecer, mais uma vez, ao debate. A alegação que vem sendo utilizada é sobre uma agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também é candidato à reeleição.

Inicalmente, estava marcada uma caminhada para Feira de Santana, mas foi alterada, neste domingo (27), para Salvador.

Na última sexta-feira (25), os candidatos ao Senado do PT, Rui Costa e Jaques Wagner, também não participaram do debate promovido pela TV Bahia

Também neste domingo, ACM Neto participou de uma carreata em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com mais de 7 mil carros.