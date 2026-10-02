ELEIÇÕES 2026

ACM Neto reage após Jerônimo dizer que 'comeu pilha' ao prometer zerar fila da regulação: 'Falta de compromisso com a palavra'

Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto resgatou a fala do petista e afirmou que o próprio governador reconheceu ter feito uma promessa que não conseguiu cumprir ao longo dos quatro anos de gestão

Pombo Correio

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 12:16

ACM Neto reagiu à fala de Jerônimo afirmando que "comeu pilha" na eleição passada sobre resolver a fila da regulação Crédito: Redes Sociais

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) reagiu, na manhã desta sexta-feira (2), a uma declaração do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre a promessa feita na campanha de 2022 de acabar com a fila da regulação no estado. Em conversa com um influenciador, Jerônimo disse que “comeu pilha”, ao prometer zerar a fila da regulação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto resgatou a fala do petista e afirmou que o próprio governador reconheceu ter feito uma promessa que não conseguiu cumprir ao longo dos quatro anos de gestão.

“Depois de dizer que manda deixar as pessoas na fila da regulação, Jerônimo agora reconhece que acabar com a fila da regulação foi 'comer pilha'. Mentiu. Mentiu e repetiu diversas vezes a mesma mentira. E é assim que ele quer conquistar novamente o seu voto. No domingo, dê a resposta contra a mentira e contra a falta de compromisso. Vote 44”, disse o ex-prefeito.

“Na campanha de 2022 ele foi perguntado sobre a fila da regulação, e agora diz que comeu uma pilha e que prometeu acabar com a fila. Ou seja, que aquilo ali nada mais foi que uma promessa de campanha na véspera de eleição. Hoje a gente sabe que ele fez isso não só em relação à fila da regulação, mas a várias outras questões na Bahia. Mostra a sua falta de compromisso com a sua palavra”, comentou Neto.

Na sequência, o candidato afirmou que, caso eleito, pretende enfrentar a fila da regulação e ampliar o atendimento de saúde no interior do estado. Ele também voltou a citar o Pix Saúde, proposta apresentada durante a campanha.