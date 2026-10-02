ACM Neto reage após Jerônimo dizer que 'comeu pilha' ao prometer zerar fila da regulação: 'Falta de compromisso com a palavra'

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Pombo Correio
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 12:16
O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) reagiu, na manhã desta sexta-feira (2), a uma declaração do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre a promessa feita na campanha de 2022 de acabar com a fila da regulação no estado. Em conversa com um influenciador, Jerônimo disse que “comeu pilha”, ao prometer zerar a fila da regulação.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto resgatou a fala do petista e afirmou que o próprio governador reconheceu ter feito uma promessa que não conseguiu cumprir ao longo dos quatro anos de gestão.
“Depois de dizer que manda deixar as pessoas na fila da regulação, Jerônimo agora reconhece que acabar com a fila da regulação foi 'comer pilha'. Mentiu. Mentiu e repetiu diversas vezes a mesma mentira. E é assim que ele quer conquistar novamente o seu voto. No domingo, dê a resposta contra a mentira e contra a falta de compromisso. Vote 44”, disse o ex-prefeito.
“Na campanha de 2022 ele foi perguntado sobre a fila da regulação, e agora diz que comeu uma pilha e que prometeu acabar com a fila. Ou seja, que aquilo ali nada mais foi que uma promessa de campanha na véspera de eleição. Hoje a gente sabe que ele fez isso não só em relação à fila da regulação, mas a várias outras questões na Bahia. Mostra a sua falta de compromisso com a sua palavra”, comentou Neto.
Na sequência, o candidato afirmou que, caso eleito, pretende enfrentar a fila da regulação e ampliar o atendimento de saúde no interior do estado. Ele também voltou a citar o Pix Saúde, proposta apresentada durante a campanha.
“Tem uma boa notícia para os baianos: está chegando a hora de mudar a Bahia. A Bahia vai escolher um caminho que o governador vai ter a capacidade de resolver a fila da regulação que você não fez. De levar mais hospital e mais atendimento para o interior. Solução com o Pix Saúde, que você criticou tanto, mas vai ajudar a salvar muitas vidas a partir do ano que vem”, finalizou.