POLÍTICA

ACM Neto rebate fake news de Jerônimo e garante que vai manter o Pé-de-Meia e ampliar o Bolsa Presença para estudantes da Bahia

Para o candidato, a disseminação de fake news reflete um comportamento de desespero eleitoral por parte do grupo do PT na Bahia

Pombo Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:41

ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) reafirmou, nesta quinta-feira (24), o compromisso de manter e ampliar os programas de incentivo financeiro a alunos da rede pública estadual. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Neto rebateu informações falsas que circulam entre estudantes sobre o suposto encerramento do Pé-de-Meia e do Bolsa Presença, caso seja eleito.

“Eu já disse e quero repetir, nós vamos manter o Pé-de-Meia, que é um programa federal, e vamos ampliar o Bolsa Presença, que é um programa estadual. Eu sei a importância da frequência dos alunos na escola e sei o quanto os programas ajudam ao aluno e à sua família a se manterem, então nós vamos manter os programas”, afirmou Neto.

ACM Neto lembrou ainda que boatos semelhantes já foram utilizados contra sua candidatura à prefeitura de Salvador. “Vocês vejam a que ponto nós chegamos, é um absurdo. Eu lembro que em 2012, quando fui candidato a prefeito, diziam que se eu ganhasse as eleições ia acabar com o Bolsa Família. Não só mantivemos o Bolsa Família como ampliamos e criamos vários programas sociais de transferência de renda aqui em Salvador”, destacou.

Para o candidato, a disseminação de fake news reflete um comportamento de desespero eleitoral por parte do grupo do PT na Bahia. “Você que é estudante da escola do Estado, por favor, pelo amor de Deus não acredite em boatos. Esses boatos são fruto do desespero do PT de Jerônimo Rodrigues, que está percebendo que vai perder a eleição, porque se Deus quiser a Bahia vai mudar no dia 4 de outubro, e aí começam a espalhar esse tipo de coisa”, disse.