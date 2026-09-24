ELEIÇÃO 2026

ACM Neto recebe apoio de ex-prefeito do Conde e amplia onda de adesões na reta final da campanha

O novo apoio reforça a onda de adesões de lideranças de diversos municípios da Bahia que decidiram deixar a base de Jerônimo (PT)

Pombo Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:22

ACM Neto ao lado de Paulo Azi e Paulo Madeirol Crédito: Reprodução

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) recebeu o apoio do ex-prefeito de Conde Paulo Madeirol. O novo apoio reforça a onda de adesões de lideranças de diversos municípios da Bahia que decidiram deixar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e migraram para o grupo do ex-prefeito de Salvador.

Ao anunciar a adesão, Neto destacou a relação política construída ao longo dos anos com o ex-prefeito e afirmou que pretende estabelecer uma parceria com o município caso seja eleito governador. O anúncio ocorreu com a presença também do deputado federal Paulo Azi (União Brasil).

“Tenho um compromisso muito forte com o Conde. Espero, se Deus quiser, ser governador para poder trabalhar pela cidade, ver o Conde prosperar ainda mais e poder servir muito a vocês. Eu quero, a partir do próximo ano, entrar para a história como governador que mais trabalhou pelo município”, disse.

Na reta final da campanha, Neto afirmou ainda que a chegada de novos apoios reforça seu projeto político. “O seu apoio me fortalece muito e faz ampliar ainda mais esse nosso sentimento de que a vitória se aproxima. Tenha certeza de que você vai ter um parceiro e, principalmente, o Conde vai ter um governador que vai estar presente e que vai ajudar as pessoas”, declarou.

Nas últimas semanas, Neto tem recebido uma verdadeira onda de adesões de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de diversas regiões. Na última terça-feira (22), por exemplo, em um único dia, Neto recebeu o apoio de nove cidades, impondo novas baixas na base de Jerônimo.

Ao oficializar o apoio, Paulo Madeirol disse confiar no projeto apresentado por Neto e citou a passagem do candidato pela Prefeitura de Salvador como uma das razões para sua decisão.