ELEIÇÃO 2026

ACM Neto recebe apoio de ex-prefeito do PSD e promete ser 'governador parceiro de Aracatu'

ACM Neto recebeu o apoio do ex-prefeito de Aracatu Sérgio Maia, do PSD, e de seu grupo político, na segunda-feira (14)

Pombo Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:52

ACM Neto recebe apoio de ex-prefeito de Acajutiba Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, recebeu o apoio do ex-prefeito de Aracatu Sérgio Maia, do PSD, e de seu grupo político para a disputa pelo Governo do Estado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14), durante agenda política em Guanambi.

Ao comentar o apoio, Neto agradeceu a Sérgio Maia e destacou a importância da adesão neste momento da campanha. O candidato estava acompanhado dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).

“Amigas e amigos de Aracatu, estamos aqui eu, Angelo Coronel e João Roma, nossos candidatos ao Senado, passando para agradecer o apoio super importante que acabamos de receber deste grupo político, coordenado e liderado por Sérgio. Eu quero agradecer a você, meu irmão, pela confiança, por estar ao nosso lado nessa reta final”, afirmou.

Neto também destacou a proximidade da eleição e voltou a defender a mudança no comando do Estado. “Afinal de contas, faltam 20 dias para a gente mudar a história da Bahia, faltam 20 dias para a gente trazer um novo governo”, disse.

O candidato afirmou ainda que pretende estabelecer uma relação de parceria com Aracatu caso seja eleito governador. “Eu quero ser governador parceiro de Aracatu. E é claro, a forma como eu vou ter para retribuir o apoio que estou recebendo, a confiança desse grupo político, é trabalhando muito por vocês a partir do próximo ano”, declarou.