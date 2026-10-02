ELEIÇÕES 2026

ACM Neto reúne 100 mil pessoas no Centro de Salvador e diz que chega à reta final confiante: 'É o sentimento do povo'

A caminhada promoveu um verdadeiro mar azul ao longo da Avenida Sete de Setembro com a multidão que foi às ruas para demonstrar seu apoio a Neto

Pombo Correio

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:48

Caminhada de ACM Neto no Centro de Salvador Crédito: Divulgação

Em sua última agenda de campanha em Salvador antes da eleição, o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) reuniu cerca de 100 mil pessoas nesta sexta-feira (2) durante uma caminhada no Centro da capital baiana e afirmou que chega à reta final da campanha “muito mais confiante” do que há quatro anos.

A caminhada promoveu um verdadeiro mar azul ao longo da Avenida Sete de Setembro com a multidão que foi às ruas para demonstrar seu apoio a Neto. Também participaram o prefeito da capital, Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, os candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), além de deputados, vereadores e lideranças.

Ao avaliar os últimos dias da disputa, Neto disse enxergar um cenário diferente daquele enfrentado na eleição de 2022. “A gente chega muito mais confiante no final dessa campanha do que da passada. E é claro, com a expectativa de que o resultado vai ser de vitória”, afirmou.

ACM Neto durante caminhada no Centro de Salvador Crédito: Divulgação

Segundo o candidato, a percepção vem das viagens e mobilizações realizadas pelo estado ao longo da campanha. “É o sentimento do povo. Em cada canto da Bahia, a gente tem percorrido todo o nosso estado, e o clima é completamente diferente do que foi a eleição de 2022”, disse.

Neto lembrou que, há quatro anos, chegou à reta final em movimento de queda. Desta vez, afirmou perceber um cenário inverso. “Agora não, é um sentimento de crescimento, que não é da minha candidatura, é do sentimento de mudança, é da vontade, do desejo do povo baiano pela mudança”, declarou.

Durante a caminhada na capital, o candidato também agradeceu a recepção que recebeu ao longo dos últimos meses. “Chegamos agora na reta final com muita confiança, com fé e esperança de que o próximo domingo vai ser marcado pela expressão do desejo de mudança do nosso povo”, afirmou.

Questionado sobre as principais propostas para o estado, ACM Neto voltou a apontar segurança pública e saúde como prioridades. “Eu mantenho o que venho dizendo ao longo de toda essa caminhada. As duas prioridades absolutas da Bahia e do futuro governador estão nessas pautas”, disse.