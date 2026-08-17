ACM Neto reúne multidão e faz 'arrastão do 44' em primeira caminhada de campanha em Salvador

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Pombo Correio
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:06
O ex-prefeito de Salvador e candidato a governador ACM Neto (União Brasil) reuniu uma multidão de pessoas em sua primeira caminhada de campanha na capital baiana, realizada nos bairros de Pau da Lima e São Marcos. O ato contou com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do candidato ao Senado João Roma (PL), da vice-prefeita Ana Paula Matos, além de deputados, candidatos, vereadores e lideranças.
O percurso virou um verdadeiro “mar azul” de pessoas que acompanhavam o grupo e outras que, ao longo do caminho, paravam Neto para reforçar palavras de apoio ou para tirar fotos com os candidatos.
Muitos dos moradores também aproveitaram para conversar com Neto e agradecer pelas obras e investimentos realizados por ele e pelo prefeito Bruno Reis na região, como novas escolas, unidades de saúde, requalificação completa da Estrada Velha do Aeroporto, novas vias e urbanização de canais, promovendo mais qualidade de vida para as pessoas.
“Pau da Lima virou um verdadeiro arrastão do 44. A garganta hoje está mais ou menos, mas a animação é total. Todo mundo junto e misturado levando a onda da mudança por todo canto”, declarou Neto.
Neste domingo (16), o candidato iniciou a campanha pelo Oeste da Bahia, com agendas em Carinhanha, Correntina e Coribe. Ainda na noite desta segunda-feira (17), Neto realiza mais uma edição do 'Sua voz é nossa voz', desta vez em Feira de Santana, e, nesta terça-feira (18), vai inaugurar o comitê de campanha, em Salvador.