”ACM Neto vai fazer em 2 anos o que o PT não fez em 20”, dispara Zé Cocá durante comício em Correntina

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Pombo Correio
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:11
O candidato a vice-governador da Bahia na chapa de ACM Neto (União Brasil), Zé Cocá (PP), criticou neste domingo (16), durante um grande comício em Correntina, a falta de investimentos e políticas públicas do governo estadual no nos municípios do Oeste e disse que a região viverá em dois anos uma transformação que o PT não conseguiu realizar em duas décadas, caso Neto seja eleito.
“Precisamos de um governador que tenha coragem e determinação, que enxugue a máquina pública e que trabalhe para quem mais precisa, que traga riqueza para o povo de cada canto desse estado. O que o PT não fez aqui em 20 anos, ACM Neto fará nos seus próximos dois anos”, conclamou.
Cocá chamou atenção para a falta de ações do Estado em garantir segurança jurídica aos ribeirinhos e criticou a ausência de posicionamento do governador Jerônimo Rodrigues (PT) diante dos conflitos envolvendo a posse e o uso de terras na região.
“Nós não podemos aceitar mais a insegurança jurídica que têm os nossos ribeirinhos contra a grilagem de terra. Infelizmente, o governador Jerônimo não diz nada e não faz nada”, afirmou Zé Cocá, ao defender uma atuação mais firme do Estado na proteção das comunidades e na resolução dos conflitos fundiários.
O candidato a vice-governador também criticou a falta de investimentos em Correntina, especialmente no turismo, e comparou o potencial do município com cidades de Goiás. “Correntina não deve nada a lugar nenhum e não tem investimento nenhum sequer do governo do Estado para que Correntina seja transformada em um dos maiores polos turísticos da Bahia”, disse.
O comício em Correntina contou com a presença dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), além de deputados, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de toda a região. Mais cedo, ACM Neto fez seu primeiro ato oficial de campanha em Carinhanha. Ainda neste domingo ele vai ao município de Coribe, também no Oeste baiano.