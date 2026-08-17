ELEIÇÕES 2026

'ACM Neto vai fazer em 2 anos o que o PT não fez em 20', dispara Zé Cocá durante comício em Correntina

A fala de Zé Cocá ocorreu durante um comício de ACM Neto (União Brasil) na cidade de Correntina, neste domingo (16)

Pombo Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:11

”ACM Neto vai fazer em 2 anos o que o PT não fez em 20”, dispara Zé Cocá durante comício em Correntina Crédito: Divulgação

O candidato a vice-governador da Bahia na chapa de ACM Neto (União Brasil), Zé Cocá (PP), criticou neste domingo (16), durante um grande comício em Correntina, a falta de investimentos e políticas públicas do governo estadual no nos municípios do Oeste e disse que a região viverá em dois anos uma transformação que o PT não conseguiu realizar em duas décadas, caso Neto seja eleito.

“Precisamos de um governador que tenha coragem e determinação, que enxugue a máquina pública e que trabalhe para quem mais precisa, que traga riqueza para o povo de cada canto desse estado. O que o PT não fez aqui em 20 anos, ACM Neto fará nos seus próximos dois anos”, conclamou.

Conflitos fundiários

Cocá chamou atenção para a falta de ações do Estado em garantir segurança jurídica aos ribeirinhos e criticou a ausência de posicionamento do governador Jerônimo Rodrigues (PT) diante dos conflitos envolvendo a posse e o uso de terras na região.

“Nós não podemos aceitar mais a insegurança jurídica que têm os nossos ribeirinhos contra a grilagem de terra. Infelizmente, o governador Jerônimo não diz nada e não faz nada”, afirmou Zé Cocá, ao defender uma atuação mais firme do Estado na proteção das comunidades e na resolução dos conflitos fundiários.

Investimento no turismo

O candidato a vice-governador também criticou a falta de investimentos em Correntina, especialmente no turismo, e comparou o potencial do município com cidades de Goiás. “Correntina não deve nada a lugar nenhum e não tem investimento nenhum sequer do governo do Estado para que Correntina seja transformada em um dos maiores polos turísticos da Bahia”, disse.