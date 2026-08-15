CANDEIAS

ACM Neto volta a criticar Jerônimo por fugir dos debates: 'Ele vive numa realidade paralela'

Com a desistência do petista, o confronto na TVE foi cancelado

Bruno Wendel

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 12:27

ACM Neto volta a criticar Jerônimo por fugir dos debates Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) voltou a criticar o governador Jerônimo Rodrigues (PT) por desistir de comparecer ao debate da TVE, que seria realizado no dia 27 de agosto. Com a desistência do petista, o encontro foi cancelado, conforme as regras estabelecidas pela emissora.

A declaração foi dada na noite desta sexta-feira (14) em Candeias, onde Neto participa das celebrações dos 68 anos da cidade. Em entrevista à imprensa, ele foi questionado sobre o assunto e voltou a criticar Jerônimo por fugir do encontro da TVE e também comentou sobre o debate da Band.

Para ACM Neto, o encontro mostrou diferenças entre os dois na avaliação dos problemas do estado. “Ficou claro que Jerônimo vive numa realidade paralela, que ele tenta vender aos baianos, mas que não é a realidade vivida pelo nosso povo. Talvez isso signifique que não teremos mais debate, o que é muito ruim para a democracia e para o justo direito que tem o eleitor baiano de comparar, frente a frente, os seus dois principais candidatos”, afirmou.

A agenda em Candeias contou com a presença do prefeito Eriton Ramos (PP); da prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil); do ex-prefeito de Candeias Dr. Pitágoras (PP); da ex-primeira-dama Soraia Cabral; do candidato a deputado federal Cacá Leão (PP); do candidato ao Senado João Roma (PL); e do senador e postulante à reeleição Angelo Coronel (Republicanos).

Independência

Ele também enalteceu o potencial da região para a eleição de outubro. “A Região Metropolitana tem um histórico de agir com muita independência. As pessoas aqui sentem na pele os principais problemas que afetam a Bahia hoje: saúde, segurança, educação, dificuldade de conseguir emprego e pessoas vivendo na miséria, sem condições de sustentar com dignidade suas famílias”, afirmou.