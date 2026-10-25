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ACM Neto vota acompanhado da família e diz que Flávio Bolsonaro prometeu dar atenção à Bahia se for eleito presidente

Ex-prefeito de Salvador votou na Faculdade de Administração da Ufba e defendeu renovação política e mudanças na condução do governo federal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:46

ACM Neto vota acompanhado da família e diz que Flávio Bolsonaro prometeu dar atenção à Bahia se for eleito presidente
ACM Neto vota acompanhado da família e diz que Flávio Bolsonaro prometeu dar atenção à Bahia se for eleito presidente Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) afirmou neste domingo (25) que Flávio Bolsonaro (PL) se comprometeu a dar atenção à Bahia caso seja eleito presidente da República. Neto votou na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, e voltou a manifestar apoio ao candidato no segundo turno das eleições.

“Esse foi o compromisso que Flávio assumiu com a gente, de que ele vai cuidar da Bahia. E eu estou muito confiante que isso vai acontecer”, declarou. Ao comentar a disputa presidencial, ACM Neto disse acreditar que uma eventual vitória de Flávio poderá abrir espaço para mudanças na política brasileira. Segundo ele, o país precisa de renovação e de uma gestão com foco no desenvolvimento.

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“Vai permitir uma renovação política para o nosso país. Vai permitir um governo muito mais moderno. Um governo que vai olhar para o futuro do Brasil, comprometido com a prosperidade”, afirmou. O ex-prefeito também comentou a mobilização durante o segundo turno, tanto em Salvador quanto no interior do estado. Embora tenha evitado fazer uma previsão sobre o desempenho eleitoral de Flávio na Bahia, Neto afirmou que a campanha reuniu lideranças políticas, militantes e manifestações espontâneas de apoio.

“Essa foi uma campanha que realmente teve vibração, teve energia, teve rua”, disse. ACM Neto também relacionou seu envolvimento na campanha à expectativa de mudanças no cenário político baiano. Segundo ele, a transformação no estado depende, em sua avaliação, de uma mudança no governo federal. “Como eu disse no dia 4 de outubro, para mudar a Bahia, primeiro a gente vai ter que mudar o Brasil. E foi essa a razão fundamental de todo o empenho que eu ofereci neste segundo turno”, declarou.

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