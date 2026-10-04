Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno

Candidato chegou à Ufba acompanhado de aliados e afirmou que mobilização nas ruas aumentou sua confiança no resultado deste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:10

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno
ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) votou na manhã deste domingo (4), na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Antes de registrar o voto, ele afirmou estar confiante no resultado das urnas e disse acreditar que a disputa pode ser definida ainda no primeiro turno.

Neto chegou ao local acompanhado dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Deputados, vereadores, lideranças políticas e apoiadores também acompanharam o candidato durante a votação.

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno por Divulgação
ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno por Divulgação
ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno por Divulgação
ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno por Divulgação
ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno por Divulgação
1 de 5
ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno por Divulgação

“A gente chega aqui num clima de muita confiança e entusiasmo de que a eleição pode ser resolvida até mesmo no dia de hoje com a nossa vitória. É a vitória da mudança. Esse foi o sentimento mais forte que encontramos na caminhada que fizemos ao longo dos últimos meses pela Bahia. O povo quer mudança”, afirmou.

O candidato também comparou o ambiente da atual campanha com o cenário de quatro anos atrás, quando disputou novamente o Governo da Bahia. Segundo Neto, a percepção encontrada nas ruas nesta eleição teria sido diferente e reforçado sua expectativa para a votação deste domingo.

“Eu estive há quatro anos na campanha como candidato a governador também e a gente percebe uma mudança muito grande no sentimento, no clima e na percepção nesta campanha política. É algo muito mais verdadeiro e natural que encontramos nas ruas da Bahia”, declarou.

Neto afirmou ainda que a mobilização registrada durante a reta final da campanha aumentou sua confiança no resultado. Ele voltou a associar sua candidatura à ideia de mudança e disse esperar que a votação deste domingo represente um novo momento para o estado.

‘O voto é do eleitor’

Durante a entrevista, ACM Neto também destacou a autonomia do eleitor na escolha dos candidatos. Segundo ele, os apoios políticos construídos ao longo da campanha não determinam necessariamente o voto, que, na avaliação do candidato, pertence exclusivamente a cada eleitor. “O voto é do eleitor. Ninguém é dono do seu voto, exceto o próprio eleitor. Quando vai votar, é ele e a sua consciência”, afirmou.

Neto apontou segurança pública e saúde como as duas principais prioridades de um eventual governo. O candidato afirmou que pretende participar diretamente da condução das ações nessas áreas e voltou a criticar a gestão do governador Jerônimo Rodrigues. “A prioridade absoluta será focar nos dois temas que mais interessam ao povo baiano: segurança pública e saúde. Para resolver os dois, é fundamental que o governador se envolva pessoalmente, seja parte direta da solução”, disse.

Na área da saúde, Neto voltou a defender medidas para enfrentar as filas da regulação e ampliar o atendimento médico no interior da Bahia. Segundo ele, um eventual novo governo teria como objetivo ampliar a oferta de serviços fora da capital. “Com um novo governo, novas ideias e um novo trabalho, a gente consegue devolver a paz em relação à violência e resolver o problema da fila da regulação, levando sobretudo atendimento de saúde para o interior”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário

Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário
Imagem - Voto de Sérgio Guizé e Bianca Bin divide opiniões na web: 'Misericórdia'

Voto de Sérgio Guizé e Bianca Bin divide opiniões na web: 'Misericórdia'