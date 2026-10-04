A HORA DO VOTO

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno

Candidato chegou à Ufba acompanhado de aliados e afirmou que mobilização nas ruas aumentou sua confiança no resultado deste domingo (4)

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:10

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) votou na manhã deste domingo (4), na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Antes de registrar o voto, ele afirmou estar confiante no resultado das urnas e disse acreditar que a disputa pode ser definida ainda no primeiro turno.

Neto chegou ao local acompanhado dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Deputados, vereadores, lideranças políticas e apoiadores também acompanharam o candidato durante a votação.

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“A gente chega aqui num clima de muita confiança e entusiasmo de que a eleição pode ser resolvida até mesmo no dia de hoje com a nossa vitória. É a vitória da mudança. Esse foi o sentimento mais forte que encontramos na caminhada que fizemos ao longo dos últimos meses pela Bahia. O povo quer mudança”, afirmou.

O candidato também comparou o ambiente da atual campanha com o cenário de quatro anos atrás, quando disputou novamente o Governo da Bahia. Segundo Neto, a percepção encontrada nas ruas nesta eleição teria sido diferente e reforçado sua expectativa para a votação deste domingo.

“Eu estive há quatro anos na campanha como candidato a governador também e a gente percebe uma mudança muito grande no sentimento, no clima e na percepção nesta campanha política. É algo muito mais verdadeiro e natural que encontramos nas ruas da Bahia”, declarou.

Neto afirmou ainda que a mobilização registrada durante a reta final da campanha aumentou sua confiança no resultado. Ele voltou a associar sua candidatura à ideia de mudança e disse esperar que a votação deste domingo represente um novo momento para o estado.

‘O voto é do eleitor’

Durante a entrevista, ACM Neto também destacou a autonomia do eleitor na escolha dos candidatos. Segundo ele, os apoios políticos construídos ao longo da campanha não determinam necessariamente o voto, que, na avaliação do candidato, pertence exclusivamente a cada eleitor. “O voto é do eleitor. Ninguém é dono do seu voto, exceto o próprio eleitor. Quando vai votar, é ele e a sua consciência”, afirmou.

Neto apontou segurança pública e saúde como as duas principais prioridades de um eventual governo. O candidato afirmou que pretende participar diretamente da condução das ações nessas áreas e voltou a criticar a gestão do governador Jerônimo Rodrigues. “A prioridade absoluta será focar nos dois temas que mais interessam ao povo baiano: segurança pública e saúde. Para resolver os dois, é fundamental que o governador se envolva pessoalmente, seja parte direta da solução”, disse.