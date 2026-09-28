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Agora contra as Bets, Jerônimo já tentou por cinco vezes criar programa de apostas na Bahia

A matéria autorizava o Executivo a explorar os serviços da Loteba através da BahiaInveste, empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:22

Governador da Bahia e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues Crédito: Divulgação

Apesar de apoiar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de proibir as bets no Brasil, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) já tentou, ao menos cinco vezes, criar um programa de apostas na Bahia, mas a proposta nunca avançou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A tentativa mais recente foi em maio deste ano, quando Jerônimo Rodrigues também requereu que a proposta fosse votada em regime de urgência - medida que acelera a votação no Legislativo.

O projeto que pretendia criar a Loteria do Estado da Bahia (Loteba) foi inicialmente apresentado em 8 de setembro de 2025, também em regime de urgência. O governo pediu a retirada em 23 de outubro e reapresentou o texto em 4 de novembro.

Em 19 de dezembro, houve novo recuo, seguido de uma terceira apresentação em 22 de dezembro. Em março de 2026, Jerônimo voltou a pedir a retirada e, em 2 de abril, reapresentou o projeto pela quarta vez.

A quinta tentativa ocorreu em 26 de maio, um dia depois de pedir a retirada do texto anterior. A matéria autorizava o Executivo a explorar os serviços da Loteba através da BahiaInveste, empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O PL voltou a tramitar em regime de urgência e, finalmente, em 18 de agosto o governo recuou pela quinta vez.

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