Agora contra as Bets, Jerônimo já tentou por cinco vezes criar programa de apostas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:22
Apesar de apoiar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de proibir as bets no Brasil, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) já tentou, ao menos cinco vezes, criar um programa de apostas na Bahia, mas a proposta nunca avançou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A tentativa mais recente foi em maio deste ano, quando Jerônimo Rodrigues também requereu que a proposta fosse votada em regime de urgência - medida que acelera a votação no Legislativo.
O projeto que pretendia criar a Loteria do Estado da Bahia (Loteba) foi inicialmente apresentado em 8 de setembro de 2025, também em regime de urgência. O governo pediu a retirada em 23 de outubro e reapresentou o texto em 4 de novembro.
Em 19 de dezembro, houve novo recuo, seguido de uma terceira apresentação em 22 de dezembro. Em março de 2026, Jerônimo voltou a pedir a retirada e, em 2 de abril, reapresentou o projeto pela quarta vez.
A quinta tentativa ocorreu em 26 de maio, um dia depois de pedir a retirada do texto anterior. A matéria autorizava o Executivo a explorar os serviços da Loteba através da BahiaInveste, empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O PL voltou a tramitar em regime de urgência e, finalmente, em 18 de agosto o governo recuou pela quinta vez.