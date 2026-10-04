ELEIÇÕES 2026

Ainda dá para votar depois das 17h? Entenda regra para quem estiver na fila

Eleitores que chegarem à fila até as 17h terão o direito ao voto garantido, mesmo que a votação se estenda além do horário

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:58

domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

O prazo para chegar aos colégios eleitorais e votar neste domingo (4) se aproxima do fim. Em todo o país, os eleitores têm até as 17h, no horário de Brasília, para chegar à sua seção de votação.

Caso o horário ultrapasse o limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é até as 17h, o eleitor terá o direito ao voto garantido caso já esteja na fila da sua seção.

Quando o horário limite é atingido e ainda há eleitores que não votaram, os mesários distribuem senhas para identificar quem já estava no local e poderá permanecer por mais tempo no colégio eleitoral até conseguir votar.

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A votação só será encerrada na seção quando todas as pessoas que chegaram à fila antes das 17h tiverem votado. Após o registro do voto do último eleitor, são realizados os procedimentos para encerramento da votação, gravação e transmissão dos dados da urna para a apuração dos votos.