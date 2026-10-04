Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ainda dá para votar depois das 17h? Entenda regra para quem estiver na fila

Eleitores que chegarem à fila até as 17h terão o direito ao voto garantido, mesmo que a votação se estenda além do horário

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:58

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador
domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

O prazo para chegar aos colégios eleitorais e votar neste domingo (4) se aproxima do fim. Em todo o país, os eleitores têm até as 17h, no horário de Brasília, para chegar à sua seção de votação.

Caso o horário ultrapasse o limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é até as 17h, o eleitor terá o direito ao voto garantido caso já esteja na fila da sua seção.

Quando o horário limite é atingido e ainda há eleitores que não votaram, os mesários distribuem senhas para identificar quem já estava no local e poderá permanecer por mais tempo no colégio eleitoral até conseguir votar.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por Ilustração, IA
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 10
A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

A votação só será encerrada na seção quando todas as pessoas que chegaram à fila antes das 17h tiverem votado. Após o registro do voto do último eleitor, são realizados os procedimentos para encerramento da votação, gravação e transmissão dos dados da urna para a apuração dos votos.

Quem chegar ao local de votação após as 17h, no horário de Brasília, não poderá votar.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Lula vence em mais países e lidera votação no exterior com 60% das urnas apuradas

Lula vence em mais países e lidera votação no exterior com 60% das urnas apuradas
Imagem - Eleições 2026: veja os deputados estaduais mais votados na Bahia

Eleições 2026: veja os deputados estaduais mais votados na Bahia