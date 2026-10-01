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Alvo da PF no Caso Master, secretário de Jerônimo não recorre de decisão e continua impedido de viajar

Eduardo Sodré, que é enteado do senador Jaques Wagner (PT), foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de desvios e fraudes envolvendo o Banco Master

Pombo Correio

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14:13

Eduardo Sodré, que é enteado do senador Jaques Wagner (PT), foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de desvios e fraudes envolvendo o Banco Master Crédito: Divulgação

Alvo da Polícia Federal (PF) no âmbito das investigações do Caso Master, o secretário do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, não recorreu da decisão que manteve a apreensão de seu passaporte e segue impedido de deixar o país.

Segundo a plataforma do Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 23, o relator do caso, ministro André Mendonça, registrou que Sodré não interpôs recurso contra a decisão referente à restrição do passaporte.

Nas últimas semanas, Mendonça havia seguido o posicionamento do Ministério Público Federal (MPF) e mantido a medida que impede o secretário, integrante da gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), de viajar para fora do Brasil. Entre os fundamentos apresentados para a manutenção da restrição está o risco de fuga diante do estágio das investigações.

Sodré tentou anteriormente reverter a apreensão do passaporte sob a justificativa de que participaria de compromissos internacionais. Um deles seria o “Programme d’Invitation des Personnalités d’Avenir”, na França. O secretário alegou ter sido selecionado pelo Ministério de Assuntos Internacionais da República da França, com viagem prevista para ocorrer entre 14 e 31 de agosto de 2026.

Caso Master

Eduardo Sodré, que é enteado do senador Jaques Wagner (PT), foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de desvios e fraudes envolvendo o Banco Master.

De acordo com as informações da investigação, o secretário é investigado pela PF por suposto recebimento de vantagens indevidas em contrapartida a uma articulação legislativa favorável ao Grupo Master, então gerido por Daniel Vorcaro. A apuração também investiga uma possível atuação de Sodré na articulação financeira do esquema.