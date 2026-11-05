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André Mendonça extingue processo de abertura de sigilo de Lula e Flávio no TSE

Ministro seguiu parecer do Ministério Público Eleitoral e afirmou que cabe ao eleitor avaliar a decisão dos candidatos de divulgar ou não seus dados bancários, fiscais e telefônicos

Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:33

Ministro André Mendonça, em Sessão plenária do STF em 5 de novembro de 2026 Crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, extinguiu processo de abertura de sigilo de dados de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciado em meio à corrida eleitoral. Em outubro, no primeiro debate presidencial antes do segundo turno, Lula disse que abriria seu sigilo, desde que seu opositor fizesse o mesmo, lançando o desafio a Flávio.

A decisão foi publicada pelo TSE na última quarta-feira (4) e segue a recomendação do Ministério Público Eleitoral (MTE), que havia se manifestado pela extinção do processo. Na decisão, Mendonça e o MTE afirmam que não cabe à justiça eleitoral definir o que os então candidatos querem ou não divulgar "o que se quiser divulgar é escolha de cada um, e avaliar essa escolha cabe ao eleitor", afirmam.

Tanto o presidente Lula quanto o candidato derrotado Flávio Bolsonaro apresentaram ao TSE, entre os dias 20 e 22 de outubro, petições para autorizar a abertura de seus sigilos bancários, telefônicos e fiscais, desde que o outro candidato fizesse o mesmo. O sigilo de seus familiares também seria aberto.

O início dos processos se deu após Lula desafiar Flávio Bolsonaro a abrir seu sigilo, em rede nacional, no primeiro debate presidencial em que os dois se enfrentaram, dias antes do segundo turno.