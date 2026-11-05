Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

André Mendonça extingue processo de abertura de sigilo de Lula e Flávio no TSE

Ministro seguiu parecer do Ministério Público Eleitoral e afirmou que cabe ao eleitor avaliar a decisão dos candidatos de divulgar ou não seus dados bancários, fiscais e telefônicos

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:33

Ministro André Mendonça, em Sessão plenária do STF em 5 de novembro de 2026
Ministro André Mendonça, em Sessão plenária do STF em 5 de novembro de 2026 Crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, extinguiu processo de abertura de sigilo de dados de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciado em meio à corrida eleitoral. Em outubro, no primeiro debate presidencial antes do segundo turno, Lula disse que abriria seu sigilo, desde que seu opositor fizesse o mesmo, lançando o desafio a Flávio.

A decisão foi publicada pelo TSE na última quarta-feira (4) e segue a recomendação do Ministério Público Eleitoral (MTE), que havia se manifestado pela extinção do processo. Na decisão, Mendonça e o MTE afirmam que não cabe à justiça eleitoral definir o que os então candidatos querem ou não divulgar "o que se quiser divulgar é escolha de cada um, e avaliar essa escolha cabe ao eleitor", afirmam.

Tanto o presidente Lula quanto o candidato derrotado Flávio Bolsonaro apresentaram ao TSE, entre os dias 20 e 22 de outubro, petições para autorizar a abertura de seus sigilos bancários, telefônicos e fiscais, desde que o outro candidato fizesse o mesmo. O sigilo de seus familiares também seria aberto.

O início dos processos se deu após Lula desafiar Flávio Bolsonaro a abrir seu sigilo, em rede nacional, no primeiro debate presidencial em que os dois se enfrentaram, dias antes do segundo turno.

No dia 18 de outubro, Lula anunciou que enviaria um ofício ao TSE abrindo sigilos dele e de 5 filhos e exigindo o mesmo de seu adversário. No dia 21, o ex-candidato do Partido Liberal informou por meio de uma petição ao TSE que aceitaria o desafio e autorizaria a quebra referente aos últimos 20 anos, mas pediu novas condições.

Leia mais

Imagem - Lula e Flávio Bolsonaro autorizam abertura simultânea de sigilos

Lula e Flávio Bolsonaro autorizam abertura simultânea de sigilos

Imagem - Flávio: 'Não só vou aceitar o desafio de abrir sigilo como vou levar às últimas consequências'

Flávio: 'Não só vou aceitar o desafio de abrir sigilo como vou levar às últimas consequências'

Imagem - Lula protocola no TSE autorização para quebra de sigilos seu e de familiares

Lula protocola no TSE autorização para quebra de sigilos seu e de familiares

Tags:

Lula Flávio Bolsonaro Tse Sigilo

Mais recentes

Imagem - Estudantes terão transporte gratuito em Salvador nos dois domingos de Enem

Estudantes terão transporte gratuito em Salvador nos dois domingos de Enem
Imagem - Pai e filho morrem após carro partir ao meio em acidente no oeste da Bahia

Pai e filho morrem após carro partir ao meio em acidente no oeste da Bahia
Imagem - Homem morre após bater moto elétrica em piquete de Stella Maris

Homem morre após bater moto elétrica em piquete de Stella Maris