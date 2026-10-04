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Angelo Coronel vota em Stella Maris ao lado de ACM Neto e Bruno Reis

Candidato ao Senado pelo Republicanos votou no Colégio Marízia Maior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:44

Angelo Coronel vota em Salvador
Angelo Coronel vota em Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

O candidato ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) votou neste domingo (4), no Colégio Marízia Maior, localizado no bairro de Stella Maris, em Salvador.

Coronel registrou o voto por volta das 13h30, acompanhado do candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do filho e candidato a deputado estadual Angelo Coronel Filho (Republicanos) e da esposa, Eleusa Coronel.

Locais de votação em Salvador

Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
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Locais de votação em Salvador por Reprodução

Candidatos ao governo

Os principais candidatos ao Governo da Bahia já votaram neste domingo (4). Veja abaixo o momento dos votos de ACM Neto (União Brasil), Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL).

O candidato ACM Neto (União Brasil) votou na manhã deste domingo (4), na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Antes de registrar o voto, ele afirmou estar confiante no resultado das urnas e disse acreditar que a disputa pode ser definida ainda no primeiro turno.

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou por volta das 10h30, no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Tatiana Velloso, do vice Geraldo Júnior e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), votou no Pavilhão de Aulas da Federação (PAF III), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina.

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