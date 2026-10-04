Angelo Coronel vota em Stella Maris ao lado de ACM Neto e Bruno Reis

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Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:44
O candidato ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) votou neste domingo (4), no Colégio Marízia Maior, localizado no bairro de Stella Maris, em Salvador.
Coronel registrou o voto por volta das 13h30, acompanhado do candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do filho e candidato a deputado estadual Angelo Coronel Filho (Republicanos) e da esposa, Eleusa Coronel.
Locais de votação em Salvador
Candidatos ao governo
Os principais candidatos ao Governo da Bahia já votaram neste domingo (4). Veja abaixo o momento dos votos de ACM Neto (União Brasil), Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL).
O candidato ACM Neto (União Brasil) votou na manhã deste domingo (4), na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Antes de registrar o voto, ele afirmou estar confiante no resultado das urnas e disse acreditar que a disputa pode ser definida ainda no primeiro turno.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou por volta das 10h30, no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Tatiana Velloso, do vice Geraldo Júnior e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), votou no Pavilhão de Aulas da Federação (PAF III), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina.