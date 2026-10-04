HORA DO VOTO

Angelo Coronel vota em Stella Maris ao lado de ACM Neto e Bruno Reis

Candidato ao Senado pelo Republicanos votou no Colégio Marízia Maior

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:44

Angelo Coronel vota em Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

O candidato ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) votou neste domingo (4), no Colégio Marízia Maior, localizado no bairro de Stella Maris, em Salvador.

Coronel registrou o voto por volta das 13h30, acompanhado do candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do filho e candidato a deputado estadual Angelo Coronel Filho (Republicanos) e da esposa, Eleusa Coronel.

Locais de votação em Salvador 1 de 22

Candidatos ao governo

Os principais candidatos ao Governo da Bahia já votaram neste domingo (4). Veja abaixo o momento dos votos de ACM Neto (União Brasil), Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL).

O candidato ACM Neto (União Brasil) votou na manhã deste domingo (4), na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Antes de registrar o voto, ele afirmou estar confiante no resultado das urnas e disse acreditar que a disputa pode ser definida ainda no primeiro turno.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou por volta das 10h30, no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Tatiana Velloso, do vice Geraldo Júnior e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.