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Animais podem entrar na cabine de votação? Saiba o que é permitido na hora de votar nessas eleições

Guia prático orienta mães, pais e cidadãos sobre acompanhantes, roupas, celulares e comportamento durante o pleito de outubro

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:05

Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022
Crianças, celulares e roupas permitidas saiba o que muda ao entrar na cabine de votação Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O comparecimento às urnas em outubro para o primeiro turno das Eleições 2026, entre 8h e 17h pelo horário de Brasília, movimenta milhões de famílias em todo o país. Para quem pretende votar acompanhado dos filhos de colo ou quer evitar contratempos na seção eleitoral, é essencial conhecer com antecedência os direitos e as restrições estipulados pela Justiça Eleitoral, desde a entrada na seção eleitoral até o momento exato de digitação na urna eletrônica.

Garantir o exercício da cidadania com tranquilidade exige o conhecimento prévio das regras estipuladas pela Justiça Eleitoral para o dia da votação.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Uma ferramenta chamada cola virtual permite ao cidadão organizar os números na ordem oficial antes de imprimir o papel por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Acompanhamento e acessibilidade na cabine

Para assegurar a acessibilidade, eleitores com deficiência ou limitação de mobilidade têm o direito de entrar na cabine acompanhados por alguém de sua confiança, desde que autorizado pelo mesário. O acompanhante não pode exercer função pela Justiça Eleitoral nem representar partidos políticos.

Cães-guia têm acesso garantido ao lado do tutor. Já no caso de outros animais domésticos ou de crianças, não existe proibição explícita na lei, mas a decisão final cabe ao presidente da mesa receptora de votos.

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Colinha de papel e restrições a eletrônicos

O eleitor pode consultar papéis com os números dos seus candidatos, a famosa "colinha". Por outro lado, para assegurar a privacidade da escolha, equipamentos eletrônicos, incluindo celulares, gravadores e câmeras, não podem ser levados para a cabine de votação.

Regras para vestuário e propaganda no local

A manifestação de preferência partidária ou política é permitida de forma individual e silenciosa, utilizando broches, camisetas, adesivos e bonés. No entanto, aglomerações com trajes iguais são vedadas. Em relação aos trajes do cotidiano, o uso de chinelo e bermuda é permitido, enquanto o acesso em trajes de banho ou sem camisa é proibido.

Ações como distribuição de santinhos, propaganda de boca de urna, uso de som amplificado e realização de carreatas constituem infrações penais eleitorais. A veiculação de anúncios pagos em redes sociais no dia do pleito também é proibida.

Tags:

Brasil Tse Politica Justiça Eleitoral Eleições 2026

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