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Antes das câmeras e dos confrontos entre candidatos na TV, a política encontrou no rádio uma nova forma de chegar ao eleitor

De Getúlio Vargas às campanhas que vieram depois, o meio de comunicação transformou a maneira de levar discursos e propostas às casas dos brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:55

Nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988.
População acompanha a promulgação da Constituição de 1988; marco da redemocratização abriu caminho para a volta do voto direto e dos debates eleitorais na televisão. Crédito: Agência Brasil e Moreira Mariz/Senado Federal

Quem acompanha hoje os candidatos se enfrentando ao vivo na televisão nem sempre imagina que a disputa pelo voto já foi completamente diferente das câmeras e do cronômetro. Nas décadas de 1930 a 1950, o rádio ocupava um lugar central na comunicação política nacional e apresentava uma dinâmica própria.

Entenda como eram os debates eleitorais no rádio antigamente e a transição para a TV

Primeira eleição direta para presidente após o regime militar teve 22 candidatos. Fernando Collor foi eleito no segundo turno. por Reprodução/TSE e Arquivo Senado
No dia seguinte ao pleito de 1982, o jornal Tribuna da Imprensa noticiava a vitória de governadores da oposição. por Reprodução/Biblioteca Nacional
Arena e MDB disputaram as eleições parlamentares de 1974, que resultaram na mudança da correlação de forças no Congresso. por Reprodução e Acervo Projeto República-UFMG
Populares aguardam o resultado da votação das Diretas-Já do lado de fora do Congresso Nacional. por J.França/CPDoc JB
Armando Falcão, ministro da Justiça, criador da lei que mudou as regras da campanha eleitoral em rádio e TV. por Reprodução, J/Cardoso-CPDoc JB
Vitória da chapa Tancredo e Sarney no Colégio Eleitoral encerrou duas décadas de governos militares. por Célio Azevedo/Senado Federal
Leonel Brizola e Paulo Maluf no debate para presidente da república em 1989 transmitido pela Bandeirantes. por Reprodução/Domínio Público
Nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988 por Agência Brasil e Moreira Mariz/Senado Federal
Reunião do MDB que discutiu o rumo das eleições de 1966 por Brás Bezerra/CPDocJB
Lula e Collor no debate de 1989 por Reprodução/Bloch Editores
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Primeira eleição direta para presidente após o regime militar teve 22 candidatos. Fernando Collor foi eleito no segundo turno. por Reprodução/TSE e Arquivo Senado

Getúlio Vargas dominou a comunicação política pelo rádio durante o Estado Novo. Por meio de transmissões oficiais como o programa Hora do Brasil, ele se dirigia diretamente à população em tom paternal, divulgando as ações de seu governo e usando o rádio para ampliar sua presença pública.

Esse espaço de comunicação foi restringido durante a ditadura militar. Em 1976, o regime aprovou a Lei Falcão (Lei nº 6.339), uma medida idealizada pelo então ministro da Justiça Armando Falcão para restringir a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Na prática, a regra limitou o conteúdo da propaganda à identificação dos candidatos. O horário eleitoral ficou restrito à divulgação da legenda, do nome, do número de registro e do currículo dos candidatos. Na televisão, também era permitida a exibição de suas fotografias, sem espaço para a apresentação de propostas.

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A imagem ao vivo muda o ritmo da política

A virada para o formato atual começou a ganhar força no fim do regime militar. A TV Gaúcha realizou, em 1974, um encontro entre os candidatos ao Senado Paulo Brossard (MDB) e Nestor Jost (Arena), considerado pela emissora o primeiro debate entre candidatos na televisão brasileira. Em 1982, o debate da TV Bandeirantes para o governo de São Paulo reuniu Franco Montoro, Reynaldo de Barros, Luiz Inácio Lula da Silva, Rogê Ferreira e Jânio Quadros. O confronto entrou para a história da televisão brasileira e marcou uma nova fase dos debates eleitorais no país.

Em 1989, a Band realizou o primeiro debate presidencial do país. Naquele ano, os confrontos entre os candidatos à Presidência ganharam espaço na televisão e passaram a integrar de forma mais marcante a campanha eleitoral.

A engrenagem jurídica por trás das câmeras

A organização dos debates passou a contar com regras mais detalhadas a partir da Lei das Eleições, de 1997, e de normas posteriores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje, a realização de debates é facultativa e segue regras estabelecidas em acordo entre os partidos e a emissora responsável, com comunicação à Justiça Eleitoral.

Essas negociações definem regras específicas, inclusive os critérios para definir quem estará no programa. Pela legislação atual, as emissoras devem assegurar a presença de candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares. Os demais podem ser convidados, conforme as regras acertadas para cada debate. No primeiro turno, a definição do número de candidatos precisa da concordância de pelo menos dois terços dos concorrentes aptos, nas eleições majoritárias, ou de dois terços dos partidos com candidatos aptos, nas proporcionais. A legislação também permite a realização do debate sem algum dos candidatos, desde que a emissora comprove que ele foi convidado com pelo menos 72 horas de antecedência.

Tags:

Brasil Tv Candidatos Debate Eleições 2026

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