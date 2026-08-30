HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES

Antes das câmeras e dos confrontos entre candidatos na TV, a política encontrou no rádio uma nova forma de chegar ao eleitor

De Getúlio Vargas às campanhas que vieram depois, o meio de comunicação transformou a maneira de levar discursos e propostas às casas dos brasileiros

Maiara Baloni

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:55

População acompanha a promulgação da Constituição de 1988; marco da redemocratização abriu caminho para a volta do voto direto e dos debates eleitorais na televisão. Crédito: Agência Brasil e Moreira Mariz/Senado Federal

Quem acompanha hoje os candidatos se enfrentando ao vivo na televisão nem sempre imagina que a disputa pelo voto já foi completamente diferente das câmeras e do cronômetro. Nas décadas de 1930 a 1950, o rádio ocupava um lugar central na comunicação política nacional e apresentava uma dinâmica própria.



Entenda como eram os debates eleitorais no rádio antigamente e a transição para a TV 1 de 10

Getúlio Vargas dominou a comunicação política pelo rádio durante o Estado Novo. Por meio de transmissões oficiais como o programa Hora do Brasil, ele se dirigia diretamente à população em tom paternal, divulgando as ações de seu governo e usando o rádio para ampliar sua presença pública.



Esse espaço de comunicação foi restringido durante a ditadura militar. Em 1976, o regime aprovou a Lei Falcão (Lei nº 6.339), uma medida idealizada pelo então ministro da Justiça Armando Falcão para restringir a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Na prática, a regra limitou o conteúdo da propaganda à identificação dos candidatos. O horário eleitoral ficou restrito à divulgação da legenda, do nome, do número de registro e do currículo dos candidatos. Na televisão, também era permitida a exibição de suas fotografias, sem espaço para a apresentação de propostas.



A imagem ao vivo muda o ritmo da política

A virada para o formato atual começou a ganhar força no fim do regime militar. A TV Gaúcha realizou, em 1974, um encontro entre os candidatos ao Senado Paulo Brossard (MDB) e Nestor Jost (Arena), considerado pela emissora o primeiro debate entre candidatos na televisão brasileira. Em 1982, o debate da TV Bandeirantes para o governo de São Paulo reuniu Franco Montoro, Reynaldo de Barros, Luiz Inácio Lula da Silva, Rogê Ferreira e Jânio Quadros. O confronto entrou para a história da televisão brasileira e marcou uma nova fase dos debates eleitorais no país.



Em 1989, a Band realizou o primeiro debate presidencial do país. Naquele ano, os confrontos entre os candidatos à Presidência ganharam espaço na televisão e passaram a integrar de forma mais marcante a campanha eleitoral.



A engrenagem jurídica por trás das câmeras

A organização dos debates passou a contar com regras mais detalhadas a partir da Lei das Eleições, de 1997, e de normas posteriores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje, a realização de debates é facultativa e segue regras estabelecidas em acordo entre os partidos e a emissora responsável, com comunicação à Justiça Eleitoral.

