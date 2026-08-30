Antes das câmeras e dos confrontos entre candidatos na TV, a política encontrou no rádio uma nova forma de chegar ao eleitor

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Maiara Baloni
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:55
Quem acompanha hoje os candidatos se enfrentando ao vivo na televisão nem sempre imagina que a disputa pelo voto já foi completamente diferente das câmeras e do cronômetro. Nas décadas de 1930 a 1950, o rádio ocupava um lugar central na comunicação política nacional e apresentava uma dinâmica própria.
Entenda como eram os debates eleitorais no rádio antigamente e a transição para a TV
Getúlio Vargas dominou a comunicação política pelo rádio durante o Estado Novo. Por meio de transmissões oficiais como o programa Hora do Brasil, ele se dirigia diretamente à população em tom paternal, divulgando as ações de seu governo e usando o rádio para ampliar sua presença pública.
Esse espaço de comunicação foi restringido durante a ditadura militar. Em 1976, o regime aprovou a Lei Falcão (Lei nº 6.339), uma medida idealizada pelo então ministro da Justiça Armando Falcão para restringir a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Na prática, a regra limitou o conteúdo da propaganda à identificação dos candidatos. O horário eleitoral ficou restrito à divulgação da legenda, do nome, do número de registro e do currículo dos candidatos. Na televisão, também era permitida a exibição de suas fotografias, sem espaço para a apresentação de propostas.
A virada para o formato atual começou a ganhar força no fim do regime militar. A TV Gaúcha realizou, em 1974, um encontro entre os candidatos ao Senado Paulo Brossard (MDB) e Nestor Jost (Arena), considerado pela emissora o primeiro debate entre candidatos na televisão brasileira. Em 1982, o debate da TV Bandeirantes para o governo de São Paulo reuniu Franco Montoro, Reynaldo de Barros, Luiz Inácio Lula da Silva, Rogê Ferreira e Jânio Quadros. O confronto entrou para a história da televisão brasileira e marcou uma nova fase dos debates eleitorais no país.
Em 1989, a Band realizou o primeiro debate presidencial do país. Naquele ano, os confrontos entre os candidatos à Presidência ganharam espaço na televisão e passaram a integrar de forma mais marcante a campanha eleitoral.
A organização dos debates passou a contar com regras mais detalhadas a partir da Lei das Eleições, de 1997, e de normas posteriores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje, a realização de debates é facultativa e segue regras estabelecidas em acordo entre os partidos e a emissora responsável, com comunicação à Justiça Eleitoral.
Essas negociações definem regras específicas, inclusive os critérios para definir quem estará no programa. Pela legislação atual, as emissoras devem assegurar a presença de candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares. Os demais podem ser convidados, conforme as regras acertadas para cada debate. No primeiro turno, a definição do número de candidatos precisa da concordância de pelo menos dois terços dos concorrentes aptos, nas eleições majoritárias, ou de dois terços dos partidos com candidatos aptos, nas proporcionais. A legislação também permite a realização do debate sem algum dos candidatos, desde que a emissora comprove que ele foi convidado com pelo menos 72 horas de antecedência.