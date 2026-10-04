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Aos 106 anos, eleitora que nasceu antes da Justiça Eleitoral faz questão de votar neste domingo (4)

Idosa chegou ao colégio eleitoral pela manhã, acompanhada da neta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:43

Carmelita Alves Nogueira
Carmelita Alves Nogueira Crédito: Reprodução | TV Globo

A eleitora Carmelita Alves Nogueira, de 106 anos, moradora do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, fez questão de ir à urna eletrônica para votar neste domingo (4).

A idosa chegou ao colégio eleitoral pela manhã, acompanhada da neta. Para alguns, votar pode ser um ato simples, mas a história de Carmelira representa um fato curioso, um grupo mais número de pessoas com mais de 100 anos tem ido votar.

Idosa de 106 anos vota nas Eleições 2026

Carmelita Alves nasceu antes da Justiça Eleitoral por Reprodução | Arquivo Pessoal
Carmelita Alves nasceu antes da Justiça Eleitoral por Reprodução | Redes Sociais
Carmelita Alves nasceu antes da Justiça Eleitoral por Reprodução | TV Globo
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Carmelita Alves nasceu antes da Justiça Eleitoral por Reprodução | Arquivo Pessoal

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Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil hoje tem 298.239 eleitores com 100 anos ou mais, faixa etária que corresponde a 0,19% do eleitorado total.

“Eu gosto [de votar] porque quero que meu candidato ganhe”, disse Carmelita à TV Globo, sobre o significado do ato de votar.

Carmelita também disse o que esperar de uma pessoa que ocupa cargos públicos. “[Um candidato deve] ser uma pessoa honesta e fazer tudo o possível de governar direito. Escolham bem seus candidatos”, aconselhou.

A neta que acompanhou Carmelita explicou que a votação foi tranquila, e que o título de eleitor da idosa é antigo, e por isso, a família precisou confirmar o número da seção antes de entrar.

“Mas foi tranquilo. Todo mundo deixou ela passar na frente, né? Porque ela tem a super prioridade. Aí as pessoas que estavam na frente acabaram cedendo o lugar para ela. Aí ela votou rapidinho", ressaltou.

Antes mesmo da criação do primeiro Código Eleitoral, instituído em 1932, Carmelita já tinha nascido. Casada aos 16 anos, a idosa dedicou parte da vida à família.

Carmeltita morava no interior de São Paulo quando o marido recebeu uma proposta de trabalho na antiga Estrada de Ferro. Por volta dos 30 anos, deixou a região de Tatuí e se mudou para a capital paulista. A idosa teve 11 filhos, dos quais quatro estão vivos.

Até maio do ano passado, as três pessoas mais longevas do mundo eram brasileiras, segundo Mayana Zatz, professora titular de genética do Centro do Genoma da USP.

“A freira Inah, que faleceu com quase 117 anos, e dois homens, um deles, hoje com 114 anos, é o homem mais velho do mundo”, contou a especialista, ao g1.

Hoje o Brasil tem 298.239 eleitores com 100 anos ou mais, faixa etária que corresponde a 0,19% do eleitorado total.

No Brasil, o eleitorado total apto a votar soma 158.745.463 pessoas. Desse total, 22.203.912 estão no grupo para o qual o voto é facultativo, caso dos centenários.

Entre os estados, o Rio de Janeiro concentra o maior número de eleitores com mais de 100 anos: são 105.262 pessoas, o equivalente a 35% desse público. Na sequência aparecem São Paulo, com 79.874 eleitores centenários, e o Rio Grande do Sul, com 21.022.

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