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Aos 20 anos, filho de Lira é o mais votado em Alagoas e será deputado mais jovem da historia

Álvaro Lira supera marca de Hugo Motta e poderá assumir o mandato antes de completar 21 anos após mudança na legislação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:12

Álvaro Lira (PP) com o pai, Arthur Lira (PP)
Álvaro Lira (PP) com o pai, Arthur Lira (PP) Crédito: Divulgação

Álvaro Lins Pereira de Lira (PP-AL), o Alvinho, foi eleito deputado federal por Alagoas neste domingo (4), aos 20 anos. Filho do senador eleito Arthur Lira (PP-AL), ele se tornou o mais jovem eleito para a Câmara, superando Hugo Motta (Republicanos-PB), que tinha 21 anos quando venceu sua primeira eleição, em 2010.

Com 99,86% das urnas apuradas, Alvinho somava 172.591 votos e era o candidato mais votado para a Câmara em Alagoas. Arthur Lira havia liderado a votação para o cargo no estado em 2022.

Alvinho poderá tomar posse ainda aos 20 anos devido a uma mudança legislativa aprovada em 2025. A regra anterior exigia que o eleito completasse 21 anos até a posse. O novo texto permite atingir a idade mínima em até 90 dias após a eleição da Mesa da Câmara, ampliando o prazo de fevereiro para o fim de abril.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades

A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados
A bancada baiana na Câmara dos Deputados é formada por 39 parlamentares por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Cada estado e o Distrito Federal têm pelo menos oito representantes. O limite máximo é de 70 cadeiras por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ser eleito deputado federal, é necessário ter pelo menos 21 anos por Reprodução
Miro Teixeira exerceu 11 mandatos. O parlamentar chegou à Câmara em 1971 por Divulgação
Antonio Pereira Rebouças, da Bahia, foi eleito em 1828 e é identificado pela Câmara como seu primeiro deputado negro por Reprodução
Carlota Pereira de Queirós, de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, em 1933 por Divulgação
A instituição começou a funcionar em 6 de maio de 1826, durante o Império por Divulgação
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A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados

Pecuarista, Alvinho participa da gestão do grupo Arthur Lira, negócio da família dedicado à criação de gado e cavalos de raça. Sua atuação na administração pública começou em fevereiro de 2025, aos 18 anos, quando foi nomeado gestor administrativo da Prefeitura da Barra de São Miguel, com salário de R$ 8 mil, segundo reportagem. 

O município havia sido comandado por seu avô, Biu de Lira, que morreu um mês antes da nomeação. Não havia impedimento legal por nepotismo para que Alvinho assumisse a função.

Durante a campanha, ele acompanhou o pai na maioria dos eventos e em visitas ao interior para entregas de obras e maquinário custeados com emendas parlamentares. Apoiadores também circularam com adesivos dos dois candidatos nos carros.

A eleição de pai e filho para o Senado e a Câmara repete o resultado obtido pela família em 2010. Naquele ano, Biu de Lira foi eleito senador e Arthur conquistou uma vaga de deputado federal com o apoio da base eleitoral do pai.

Biu, que iniciou a trajetória da família na política, foi homenageado com um vídeo e citado nos discursos de Arthur e Alvinho na sexta-feira. Após não se reeleger ao Senado em 2018, venceu as eleições para prefeito da Barra de São Miguel em 2020 e 2024.

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