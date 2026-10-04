ELEIÇÃO

Aos 20 anos, filho de Lira é o mais votado em Alagoas e será deputado mais jovem da historia

Álvaro Lira supera marca de Hugo Motta e poderá assumir o mandato antes de completar 21 anos após mudança na legislação

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:12

Álvaro Lira (PP) com o pai, Arthur Lira (PP) Crédito: Divulgação

Álvaro Lins Pereira de Lira (PP-AL), o Alvinho, foi eleito deputado federal por Alagoas neste domingo (4), aos 20 anos. Filho do senador eleito Arthur Lira (PP-AL), ele se tornou o mais jovem eleito para a Câmara, superando Hugo Motta (Republicanos-PB), que tinha 21 anos quando venceu sua primeira eleição, em 2010.

Com 99,86% das urnas apuradas, Alvinho somava 172.591 votos e era o candidato mais votado para a Câmara em Alagoas. Arthur Lira havia liderado a votação para o cargo no estado em 2022.

Alvinho poderá tomar posse ainda aos 20 anos devido a uma mudança legislativa aprovada em 2025. A regra anterior exigia que o eleito completasse 21 anos até a posse. O novo texto permite atingir a idade mínima em até 90 dias após a eleição da Mesa da Câmara, ampliando o prazo de fevereiro para o fim de abril.

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Pecuarista, Alvinho participa da gestão do grupo Arthur Lira, negócio da família dedicado à criação de gado e cavalos de raça. Sua atuação na administração pública começou em fevereiro de 2025, aos 18 anos, quando foi nomeado gestor administrativo da Prefeitura da Barra de São Miguel, com salário de R$ 8 mil, segundo reportagem.

O município havia sido comandado por seu avô, Biu de Lira, que morreu um mês antes da nomeação. Não havia impedimento legal por nepotismo para que Alvinho assumisse a função.

Durante a campanha, ele acompanhou o pai na maioria dos eventos e em visitas ao interior para entregas de obras e maquinário custeados com emendas parlamentares. Apoiadores também circularam com adesivos dos dois candidatos nos carros.

A eleição de pai e filho para o Senado e a Câmara repete o resultado obtido pela família em 2010. Naquele ano, Biu de Lira foi eleito senador e Arthur conquistou uma vaga de deputado federal com o apoio da base eleitoral do pai.