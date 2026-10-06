ELEIÇÃO

Aos 34 anos, vereadora recebe mais de 90 mil votos e se torna primeira deputada federal trans do Nordeste

Eleita pelo Rio Grande do Norte, Thabatta Pimenta pretende defender pessoas com deficiência, pequenos municípios e a classe trabalhadora na Câmara

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:12

Thabatta Pimenta (PV), Crédito: Reprodução/Divulgação

A vereadora Thabatta Pimenta (PV), de 34 anos, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados com 92.743 votos na eleição deste domingo (4). Eleita pelo Rio Grande do Norte, ela será a primeira deputada federal trans da história do Nordeste.

A defesa das pessoas com deficiência, que a parlamentar aponta como sua principal motivação para entrar na política, estará entre as prioridades do mandato. Thabatta cuida do irmão, uma pessoa com deficiência, desde a morte da mãe por complicações da Covid-19, durante a pandemia. Os dois aparecem frequentemente juntos nas redes sociais.

"O que me colocou na política foi a luta da pessoa com deficiência. E desconstruir esse olhar da sociedade também para nós enquanto corpos trans e travestis", disse ela em entrevista ao portal G1.

Conheça a primeira deputada federal trans do Nordeste 1 de 8

Além dessa atuação, a deputada eleita pretende trabalhar pelas demandas dos pequenos municípios, pela classe trabalhadora e pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+. Ela ressalta que sua presença no Congresso não ficará restrita a uma única agenda.

"Começo dizendo que eu sou uma mulher trans com muito orgulho, mas eu não sou só isso. Eu sou muitas lutas que esse corpo carrega que vai levar para o Congresso Nacional", declarou.

Na política desde 2016

Natural de Carnaúba dos Dantas, município de cerca de 8 mil habitantes a aproximadamente 200 quilômetros de Natal, Thabatta começou a disputar eleições em 2016, quando tentou uma vaga de vereadora e não foi eleita. Quatro anos depois, chegou à Câmara Municipal e se tornou a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte.

A vitória para deputada federal veio após uma tentativa sem sucesso em 2022. Nesse intervalo, ela se elegeu vereadora de Natal, em 2024, com 7.085 votos.