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Aos 34 anos, vereadora recebe mais de 90 mil votos e se torna primeira deputada federal trans do Nordeste

Eleita pelo Rio Grande do Norte, Thabatta Pimenta pretende defender pessoas com deficiência, pequenos municípios e a classe trabalhadora na Câmara

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:12

Aos 34 anos, ela se tornou a primeira deputada federal trans eleita pelo Nordeste
Thabatta Pimenta (PV), Crédito: Reprodução/Divulgação

A vereadora Thabatta Pimenta (PV), de 34 anos, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados com 92.743 votos na eleição deste domingo (4). Eleita pelo Rio Grande do Norte, ela será a primeira deputada federal trans da história do Nordeste.

A defesa das pessoas com deficiência, que a parlamentar aponta como sua principal motivação para entrar na política, estará entre as prioridades do mandato. Thabatta cuida do irmão, uma pessoa com deficiência, desde a morte da mãe por complicações da Covid-19, durante a pandemia. Os dois aparecem frequentemente juntos nas redes sociais.

"O que me colocou na política foi a luta da pessoa com deficiência. E desconstruir esse olhar da sociedade também para nós enquanto corpos trans e travestis", disse ela em entrevista ao portal G1.

Conheça a primeira deputada federal trans do Nordeste

Thabatta Pimenta foi eleita deputada federal pelo Rio Grande do Norte com 92.743 votos por Reprodução/Divulgação
Aos 34 anos, ela se tornou a primeira deputada federal trans eleita pelo Nordeste por Reprodução/Divulgação
Natural de Carnaúba dos Dantas, Thabatta iniciou sua trajetória eleitoral em 2016 por Reprodução/Divulgação
Em 2020, tornou-se a primeira vereadora trans da história do Rio Grande do Norte por Reprodução/Divulgação
Thabatta foi eleita vereadora de Natal em 2024, quando recebeu 7.085 votos por Reprodução/Divulgação
A deputada eleita cuida do irmão com deficiência desde a morte da mãe, vítima de complicações da Covid-19 por Reprodução/Divulgação
A defesa das pessoas com deficiência está entre as prioridades anunciadas para seu mandato por Reprodução/Divulgação
Na Câmara, Thabatta também pretende defender pequenos municípios, trabalhadores e a comunidade LGBTQIAP+ por Reprodução/Divulgação
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Thabatta Pimenta foi eleita deputada federal pelo Rio Grande do Norte com 92.743 votos por Reprodução/Divulgação

Além dessa atuação, a deputada eleita pretende trabalhar pelas demandas dos pequenos municípios, pela classe trabalhadora e pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+. Ela ressalta que sua presença no Congresso não ficará restrita a uma única agenda.

"Começo dizendo que eu sou uma mulher trans com muito orgulho, mas eu não sou só isso. Eu sou muitas lutas que esse corpo carrega que vai levar para o Congresso Nacional", declarou.

Na política desde 2016

Natural de Carnaúba dos Dantas, município de cerca de 8 mil habitantes a aproximadamente 200 quilômetros de Natal, Thabatta começou a disputar eleições em 2016, quando tentou uma vaga de vereadora e não foi eleita. Quatro anos depois, chegou à Câmara Municipal e se tornou a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte.

A vitória para deputada federal veio após uma tentativa sem sucesso em 2022. Nesse intervalo, ela se elegeu vereadora de Natal, em 2024, com 7.085 votos.

Na Câmara dos Deputados, Thabatta se juntará a Duda Salabert (PSOL), reeleita por Minas Gerais, e Erika Hilton (PSOL), que se tornou, por São Paulo, a mulher mais votada da história da Casa.

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