Aos 77 anos, deputada é reeleita com 131 mil votos e será a mais idosa entre os eleitos para a Câmara

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Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:26
Aos 77 anos, a deputada federal Magda Mofatto (PRD-GO) foi reeleita neste domingo (4) com 131.983 votos e vai para seu quinto mandato na Câmara dos Deputados. Com a nova eleição, ela será a parlamentar mais idosa entre os deputados federais eleitos em 2026.
Magda é 11 dias mais velha que Luiz Carlos Busato (União-RS), também de 77 anos, que também foi reeleito para o quinto mandato na Câmara com 60.127 votos. Os dois serão os parlamentares mais velhos em exercício na Casa.
Os dez deputados federais mais votados em 2026
A atual decana da Câmara, Luiza Erundina (PSOL-SP), de 91 anos, não disputou a reeleição para deputada federal em 2026. Ela foi eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo.
A idade do parlamentar pode ser considerada em situações previstas pelo regimento da Câmara. Em caso de empate na eleição da Mesa Diretora, por exemplo, o primeiro critério de desempate é o maior número de legislaturas. Se a igualdade permanecer, o parlamentar mais idoso é declarado vencedor.
Além disso, parlamentares mais idosos e com maior número de mandatos podem ser convidados a presidir provisoriamente sessões e conduzir determinados procedimentos regimentais.