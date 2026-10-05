Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 77 anos, deputada é reeleita com 131 mil votos e será a mais idosa entre os eleitos para a Câmara

Magda Mofatto foi reeleita por Goiás para o quinto mandato e terá 77 anos ao assumir a nova legislatura

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:26

Magda Mofatto foi reeleita por Goiás para o quinto mandato e terá 77 anos ao assumir a nova legislatura
Magda Mofatto foi reeleita por Goiás para o quinto mandato e terá 77 anos ao assumir a nova legislatura Crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados

Aos 77 anos, a deputada federal Magda Mofatto (PRD-GO) foi reeleita neste domingo (4) com 131.983 votos e vai para seu quinto mandato na Câmara dos Deputados. Com a nova eleição, ela será a parlamentar mais idosa entre os deputados federais eleitos em 2026.

Magda é 11 dias mais velha que Luiz Carlos Busato (União-RS), também de 77 anos, que também foi reeleito para o quinto mandato na Câmara com 60.127 votos. Os dois serão os parlamentares mais velhos em exercício na Casa.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
1 de 10
Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

A atual decana da Câmara, Luiza Erundina (PSOL-SP), de 91 anos, não disputou a reeleição para deputada federal em 2026. Ela foi eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

A idade do parlamentar pode ser considerada em situações previstas pelo regimento da Câmara. Em caso de empate na eleição da Mesa Diretora, por exemplo, o primeiro critério de desempate é o maior número de legislaturas. Se a igualdade permanecer, o parlamentar mais idoso é declarado vencedor.

Além disso, parlamentares mais idosos e com maior número de mandatos podem ser convidados a presidir provisoriamente sessões e conduzir determinados procedimentos regimentais.

Mais recentes

Imagem - Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia

Ivana Bastos já perdeu eleição por 11 votos; agora tem a maior votação da história da Bahia
Imagem - Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia

Homem é condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido há 14 anos na Bahia
Imagem - Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT

Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT