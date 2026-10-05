ELEIÇÕES 2026

Aos 77 anos, deputada é reeleita com 131 mil votos e será a mais idosa entre os eleitos para a Câmara

Magda Mofatto foi reeleita por Goiás para o quinto mandato e terá 77 anos ao assumir a nova legislatura

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:26

Magda Mofatto foi reeleita por Goiás para o quinto mandato e terá 77 anos ao assumir a nova legislatura Crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados

Aos 77 anos, a deputada federal Magda Mofatto (PRD-GO) foi reeleita neste domingo (4) com 131.983 votos e vai para seu quinto mandato na Câmara dos Deputados. Com a nova eleição, ela será a parlamentar mais idosa entre os deputados federais eleitos em 2026.

Magda é 11 dias mais velha que Luiz Carlos Busato (União-RS), também de 77 anos, que também foi reeleito para o quinto mandato na Câmara com 60.127 votos. Os dois serão os parlamentares mais velhos em exercício na Casa.

Os dez deputados federais mais votados em 2026 1 de 10

A atual decana da Câmara, Luiza Erundina (PSOL-SP), de 91 anos, não disputou a reeleição para deputada federal em 2026. Ela foi eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

A idade do parlamentar pode ser considerada em situações previstas pelo regimento da Câmara. Em caso de empate na eleição da Mesa Diretora, por exemplo, o primeiro critério de desempate é o maior número de legislaturas. Se a igualdade permanecer, o parlamentar mais idoso é declarado vencedor.