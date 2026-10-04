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Aos 80 anos, Maria Bethânia vai às urnas no Rio de Janeiro e diz: 'Cumprindo meu direito de cidadã'

Cantora baiana registrou o momento nas redes sociais neste domingo (4)

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:23

Maria Bethânia votando Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 80 anos, Maria Bethânia foi às urnas na manhã deste domingo (4), no Rio de Janeiro. A cantora, que vive na capital fluminense há décadas, teve o momento registrado por sua equipe nas redes sociais.

"Dia importante! Aos 80 anos cumprindo seu direito de cidadã", diz a publicação compartilhada no perfil oficial de Bethânia.

Maria Bethânia votando 1 de 3

A cantora já havia declarado publicamente seu voto para presidente nas Eleições 2026. Durante uma apresentação no Coala Festival, em São Paulo, em 12 de setembro, Bethânia manifestou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, após a plateia entoar um coro em apoio ao petista, a cantora fez o gesto de "L" com uma das mãos e afirmou: "Eu voto Lula presidente". A declaração repercutiu nas redes sociais e também foi compartilhada pelo perfil oficial de Lula.