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Aos 80 anos, Maria Bethânia vai às urnas no Rio de Janeiro e diz: 'Cumprindo meu direito de cidadã'

Cantora baiana registrou o momento nas redes sociais neste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:23

Maria Bethânia votando
Maria Bethânia votando Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 80 anos, Maria Bethânia foi às urnas na manhã deste domingo (4), no Rio de Janeiro. A cantora, que vive na capital fluminense há décadas, teve o momento registrado por sua equipe nas redes sociais.

"Dia importante! Aos 80 anos cumprindo seu direito de cidadã", diz a publicação compartilhada no perfil oficial de Bethânia.

Maria Bethânia votando

Maria Bethânia votando por Reprodução/Instagram
Maria Bethânia votando por Reprodução/Instagram
Maria Bethânia votando por Reprodução/Instagram
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Maria Bethânia votando por Reprodução/Instagram

A cantora já havia declarado publicamente seu voto para presidente nas Eleições 2026. Durante uma apresentação no Coala Festival, em São Paulo, em 12 de setembro, Bethânia manifestou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, após a plateia entoar um coro em apoio ao petista, a cantora fez o gesto de "L" com uma das mãos e afirmou: "Eu voto Lula presidente". A declaração repercutiu nas redes sociais e também foi compartilhada pelo perfil oficial de Lula.

Nascida em 18 de junho de 1946, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, Maria Bethânia completou 80 anos neste ano. A cantora construiu uma carreira de mais de seis décadas e se tornou uma das principais intérpretes da música brasileira.

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