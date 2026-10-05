POLÍTICA

Aos 91 anos, primeira mulher a governar São Paulo é eleita deputada estadual mais velha do Brasil

Assistente foi eleita com 169.567 votos

Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:07

Luiza Erundina Crédito: Reprodução/Redes sociais

Aos 91 anos, Luiza Erundina (PSOL) foi eleita a deputada estadual mais velha da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e do Brasil. A assistente social foi eleita neste domingo (4) com 169.567 votos.

Natural de Uiraúna, no Sertão da Paraíba, Erundina é assistente social formada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestre em Ciências Sociais em São Paulo. Foi a primeira mulher a comandar a Prefeitura da maior cidade do país, no mandato de 1989 a 1993.

Antes de assumir a prefeitura, Erundina ocupou o cargo de deputada estadual entre 1987 e 1988. Na época, era filiada ao PT, partido que ajudou a fundar em 1980.

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