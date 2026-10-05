Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 91 anos, primeira mulher a governar São Paulo é eleita deputada estadual mais velha do Brasil

Assistente foi eleita com 169.567 votos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:07

Luiza Erundina
Luiza Erundina Crédito: Reprodução/Redes sociais

Aos 91 anos, Luiza Erundina (PSOL) foi eleita a deputada estadual mais velha da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e do Brasil. A assistente social foi eleita neste domingo (4) com 169.567 votos.

Natural de Uiraúna, no Sertão da Paraíba, Erundina é assistente social formada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestre em Ciências Sociais em São Paulo. Foi a primeira mulher a comandar a Prefeitura da maior cidade do país, no mandato de 1989 a 1993.

Antes de assumir a prefeitura, Erundina ocupou o cargo de deputada estadual entre 1987 e 1988. Na época, era filiada ao PT, partido que ajudou a fundar em 1980.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
1 de 10
Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Erundina venceu esta eleição pelo PSOL, partido ao qual é filiada desde 2016. Ela deixou o PT no fim da década de 1990, em 1997, por divergências políticas.

Tags:

Eleições Politica

Mais recentes

Imagem - Contra cotas e 'cultura woke', quem é o deputado de 26 anos que teve mais de 3 milhões de votos e bateu recorde

Contra cotas e 'cultura woke', quem é o deputado de 26 anos que teve mais de 3 milhões de votos e bateu recorde
Imagem - Lista: 10 novos deputados federais que vão representar a Bahia em 2027

Lista: 10 novos deputados federais que vão representar a Bahia em 2027
Imagem - Veja a lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

Veja a lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia em 2026