ELEIÇÕES 2026

Apertou ‘confirma’ duas vezes? Saiba o que aconteceu durante votação na urna eletrônica

Eleitores reclamaram nas redes sociais sobre solicitação para ‘Confirmar’ candidato duas vezes

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:12

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

Durante a votação nas Eleições 2026 do primeiro turno, alguns eleitores perceberam que foi necessário apertar o botão “Confirma” duas vezes ao escolher o candidato.

Alguns ficaram sem entender, mas isso acontece porque a urna eletrônica tem um intervalo de um segundo destinado à conferência do voto antes de liberar a tecla verde.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026 1 de 6

Após todos os números da candidata ou do candidato serem digitados, a mensagem “Confira seu voto” aparece no rodapé da tela da urna e pisca por um segundo.

Durante esse intervalo, a tecla verde “Confirma” fica temporariamente negativa. Por isso, se o eleitor apertar o botão nesse momento, nada acontece. Por isso, quem tinha apertado o “Confirma” durante esse momento teve que pressionar a tecla de novo para registrar o voto.

O voto não é anulado nem perdido caso a pessoa aperte “Confirma” enquanto a tecla ainda estiver bloqueada.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o intervalo foi interrompido para dar mais tempo para que o eleitor confira as informações que aparecem na tela da urna antes de confirmar sua escolha.

A Justiça Eleitoral alerta ainda para informação que circula nas redes sociais sobre o funcionamento das urnas.

Algumas publicações afirmam que é necessário esperar a frase “Confirma o seu voto” aparecer na tela antes de apertar a tecla verde e que quem pressionar o botão antes disso poderia perder o voto. No entanto, a informação é falsa.

A frase “Confirma o seu voto” não aparece na urna eletrônica. A mensagem exibida pelo equipamento é “Confira seu voto”.