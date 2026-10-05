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Apertou ‘confirma’ duas vezes? Saiba o que aconteceu durante votação na urna eletrônica

Eleitores reclamaram nas redes sociais sobre solicitação para ‘Confirmar’ candidato duas vezes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:12

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas
Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

Durante a votação nas Eleições 2026 do primeiro turno, alguns eleitores perceberam que foi necessário apertar o botão “Confirma” duas vezes ao escolher o candidato.

Alguns ficaram sem entender, mas isso acontece porque a urna eletrônica tem um intervalo de um segundo destinado à conferência do voto antes de liberar a tecla verde.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

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Após todos os números da candidata ou do candidato serem digitados, a mensagem “Confira seu voto” aparece no rodapé da tela da urna e pisca por um segundo.

Durante esse intervalo, a tecla verde “Confirma” fica temporariamente negativa. Por isso, se o eleitor apertar o botão nesse momento, nada acontece. Por isso, quem tinha apertado o “Confirma” durante esse momento teve que pressionar a tecla de novo para registrar o voto.

O voto não é anulado nem perdido caso a pessoa aperte “Confirma” enquanto a tecla ainda estiver bloqueada.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o intervalo foi interrompido para dar mais tempo para que o eleitor confira as informações que aparecem na tela da urna antes de confirmar sua escolha.

A Justiça Eleitoral alerta ainda para informação que circula nas redes sociais sobre o funcionamento das urnas.

Algumas publicações afirmam que é necessário esperar a frase “Confirma o seu voto” aparecer na tela antes de apertar a tecla verde e que quem pressionar o botão antes disso poderia perder o voto. No entanto, a informação é falsa.

A frase “Confirma o seu voto” não aparece na urna eletrônica. A mensagem exibida pelo equipamento é “Confira seu voto”.

Se a tecla verde for pressionada durante o segundo reservado à conferência, ela apenas não produzirá efeito. Depois que o botão for liberado, basta apertá-lo novamente para concluir o voto.

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Eleições 2026

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