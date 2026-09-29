ATUALIZAÇÃO

Após acidente, Ronaldo Mansur é internado em Sala Vermelha de hospital em Salvador

Candidato sofreu acidente nas proximidades da Avenida 29 de Março

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:20

Ronaldo Mansur (PSOL) Crédito: Reproduçaõ

O candidato ao Governo da Bahia Ronaldo Mansur (PSOL) está internado na Sala Vermelha do Hospital Geral Ernesto Simões Filho. O político sofreu um acidente de carro no início da tarde desta terça-feira (29), nas proximidades da Avenida 29 de Março, em Salvador.

De acordo com nota divulgada pela equipe do candidato, Mansur deu entrada na unidade com politraumatismos, pressão arterial oscilante e perda de consciência. No momento, ele aguarda o resultado de exames de imagem, mas encontra-se estável e lúcido.

A equipe médica do Hospital Geral Ernesto Simões Filho informou que Ronaldo permanecerá internado na Sala Vermelha por, no mínimo, 12 horas.

Ainda segundo a assessoria, Mansur conduzia o veículo no momento do acidente e retornava do sepultamento de um primo, realizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.