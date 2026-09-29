Após acidente, Ronaldo Mansur é internado em Sala Vermelha de hospital em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:20
O candidato ao Governo da Bahia Ronaldo Mansur (PSOL) está internado na Sala Vermelha do Hospital Geral Ernesto Simões Filho. O político sofreu um acidente de carro no início da tarde desta terça-feira (29), nas proximidades da Avenida 29 de Março, em Salvador.
De acordo com nota divulgada pela equipe do candidato, Mansur deu entrada na unidade com politraumatismos, pressão arterial oscilante e perda de consciência. No momento, ele aguarda o resultado de exames de imagem, mas encontra-se estável e lúcido.
A equipe médica do Hospital Geral Ernesto Simões Filho informou que Ronaldo permanecerá internado na Sala Vermelha por, no mínimo, 12 horas.
Ainda segundo a assessoria, Mansur conduzia o veículo no momento do acidente e retornava do sepultamento de um primo, realizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.
Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.
O candidato havia confirmado participação no debate da TV Bahia, que ocorre na noite desta terça-feira. Por orientação médica, Mansur não deve participar do programa. Até o momento, apenas ACM Neto está confirmado.