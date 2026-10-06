ELEIÇÕES

Após chamar Bahia de 'câncer do Brasil', Rodrigo Constantino vira alvo de investigação

Polícia Civil abriu procedimento para investigar o comentarista político

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14:10

Rodrigo Constantino Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia instaurou um procedimento para investigar o comentarista político Rodrigo Constantino, que publicou um vídeo chamando a Bahia de “câncer do Brasil” no último domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. A informação foi confirmada pela corporação nesta terça-feira (6).

"As diligências seguem sob acesso restrito, para preservar a apuração. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o enfrentamento à discriminação e com uma atuação técnica, imparcial e pautada na legalidade", diz trecho da nota.

As vitórias de candidatos do PT na Bahia foram alvo de ataques de Constantino. Em vídeo publicado nas redes sociais após o primeiro turno das eleições de 2026, ele chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmou que “Salvador é um lixo”.

Constantino criticou a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues e dos senadores Jaques Wagner e Rui Costa. “Baianos, com todas as boas exceções, em geral, vocês são uma vergonha para o Brasil. Dois senadores petistas eleitos envolvidos com Vorcaro, um governador petista. Que papelão!”, declarou.

Para sustentar os ataques, o comentarista citou viagens que fez à Bahia a trabalho e a lazer, além da participação em uma feira literária. "Fiquei chocado. Segunda-feira, 11h30 da manhã, um bando de gente nos barzinhos com violão e cerveja. Ninguém quer trabalhar", afirmou.

No vídeo, Constantino também mencionou situações que teriam ocorrido entre familiares dele e vendedores ambulantes. Ele próprio classificou esses relatos como “evidências anedóticas”. "Uma delas: a pessoa estava na praia e falou: 'Tem água de coco?'. 'Tem não'. Ela olhou em volta e tinha 300 coqueiros. Como não tem? 'É que o rapaz que tira o coco não veio hoje'", contou.