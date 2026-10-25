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Após chamar estado de 'câncer do Brasil', Rodrigo Constantino volta a criticar os baianos com a derrota de Flávio Bolsonaro: 'A Bahia ferrou o Brasil'

Constantino já tinha direcionado criticas aos baianos no 1º turno quando chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmar que “Salvador é um lixo”

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:52

Jornalista Rodrigo Constantino
Jornalista Rodrigo Constantino Crédito: Reprodução

O comentarista político Rodrigo Constantino voltou a criticar a atuação dos eleitores da Bahia após a derrota de Flávio Bolsonaro no 2º turno das eleições 2026 neste domingo (25).

'A Bahia ferrou o Brasil. O golpe teve lá seu epicentro. Se o baiano quer viver na merda, o problema é dele. Mas levar o país junto é muita sacanagem', comentou no Twitter ainda durante a apuração dos votos, antes do anúncio da vitória de Lula. 'Acabou, gente. O Brasil, digo', concluiu. 

Rodrigo Constantino

Rodrigo Constantino por Divulgação
Jornalista Rodrigo Constantino por Reprodução
Rodrigo Constantino por Reprodução
Rodrigo Constantino por Reprodução
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Rodrigo Constantino por Divulgação

Constantino já tinha direcionado criticas aos baianos no 1º turno, em razão do alto percentual de votos para Lula, quando chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmar que “Salvador é um lixo”.

Os comentários levaram a Polícia Civil da Bahia a abrir um inquérito contra ele.

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A polícia informou que o procedimento apura as circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas à divulgação do vídeo, além de outras manifestações de possível caráter discriminatório contra a população baiana. As diligências seguem sob acesso restrito.

Nas redes sociais, Constantino afirmou que a expressão “câncer do Brasil” não tinha como objetivo defender a retirada da Bahia do território nacional, mas se referia, segundo ele, ao que considera um “reduto do petismo”. O comentarista manteve as críticas ao Partido dos Trabalhadores e ao resultado das eleições no estado.

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