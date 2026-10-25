ELEIÇÕES 2026

Após chamar estado de 'câncer do Brasil', Rodrigo Constantino volta a criticar os baianos com a derrota de Flávio Bolsonaro: 'A Bahia ferrou o Brasil'

Constantino já tinha direcionado criticas aos baianos no 1º turno quando chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmar que “Salvador é um lixo”

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:52

Jornalista Rodrigo Constantino Crédito: Reprodução

O comentarista político Rodrigo Constantino voltou a criticar a atuação dos eleitores da Bahia após a derrota de Flávio Bolsonaro no 2º turno das eleições 2026 neste domingo (25).

'A Bahia ferrou o Brasil. O golpe teve lá seu epicentro. Se o baiano quer viver na merda, o problema é dele. Mas levar o país junto é muita sacanagem', comentou no Twitter ainda durante a apuração dos votos, antes do anúncio da vitória de Lula. 'Acabou, gente. O Brasil, digo', concluiu.

Rodrigo Constantino 1 de 4

Constantino já tinha direcionado criticas aos baianos no 1º turno, em razão do alto percentual de votos para Lula, quando chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmar que “Salvador é um lixo”.

Os comentários levaram a Polícia Civil da Bahia a abrir um inquérito contra ele.

A polícia informou que o procedimento apura as circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas à divulgação do vídeo, além de outras manifestações de possível caráter discriminatório contra a população baiana. As diligências seguem sob acesso restrito.