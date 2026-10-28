Após derrota nas urnas, Flávio Bolsonaro se declara presidente ao desembarcar nos EUA

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Millena Marques
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:30
O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende mobilizar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a derrota nas eleições presidenciais de domingo (25). Em um texto divulgado após o pleito, Flávio voltou a questionar a legitimidade do resultado, acusou instituições brasileiras de perseguição política e disse que a disputa pela democracia ainda não terminou.
"Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno", escreveu.
O senador voltou a acusar a Justiça de agir politicamente contra ele e sua família. No documento, classificou o cenário brasileiro como um regime de exceção e afirmou que a atuação de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) comprometeria a liberdade de atuação da oposição. As declarações são acusações feitas pelo próprio parlamentar.
A trajetória de Flávio Bolsonaro
Flávio também contestou a condução do segundo turno, realizado no domingo, e questionou a decisão que ampliou o horário de votação em algumas seções eleitorais - mesmo tendo solicitado a prorrogação.
No texto, o senador também agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, e fez um apelo à comunidade internacional para que acompanhe a situação política brasileira.
O PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconheceu na segunda-feira (26) o resultado das eleições. A nota de reconhecimento foi assinada pelo residente do partido, Valdemar Costa Neto.
"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", diz trecho da nota.
Lula ganhou as eleições com 51,79% dos votos. Flávio teve 48,21%.