POLÍTICA

Após derrota nas urnas, Flávio Bolsonaro se declara presidente ao desembarcar nos EUA

Senador voltou a questionar a legitimidade do resultado das eleições presidenciais no Brasil

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:30

Flávio Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende mobilizar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a derrota nas eleições presidenciais de domingo (25). Em um texto divulgado após o pleito, Flávio voltou a questionar a legitimidade do resultado, acusou instituições brasileiras de perseguição política e disse que a disputa pela democracia ainda não terminou.

"Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno", escreveu.

O senador voltou a acusar a Justiça de agir politicamente contra ele e sua família. No documento, classificou o cenário brasileiro como um regime de exceção e afirmou que a atuação de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) comprometeria a liberdade de atuação da oposição. As declarações são acusações feitas pelo próprio parlamentar.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Flávio também contestou a condução do segundo turno, realizado no domingo, e questionou a decisão que ampliou o horário de votação em algumas seções eleitorais - mesmo tendo solicitado a prorrogação.

No texto, o senador também agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, e fez um apelo à comunidade internacional para que acompanhe a situação política brasileira.

PL reconheceu vitória de Lula nas eleições

O PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconheceu na segunda-feira (26) o resultado das eleições. A nota de reconhecimento foi assinada pelo residente do partido, Valdemar Costa Neto.

"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", diz trecho da nota.