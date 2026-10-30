ABRIU O GÁS

Após fuga de Flávio, Carlos posta vídeo de Bolsonaro falando em 'combater nazifascismo'

Declaração foi feita em 18 de março de 2025 e ex-presidente se referia ao filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que abandonou o mandato de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos

Estadão

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:44

Flávio e Jair Crédito: Reprodução

O senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL) publicou nesta sexta-feira (30) um vídeo antigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmando que o afastamento de um de seus filhos do Brasil ocorreu para "combater algo parecido com o nazifascismo". A publicação ocorre três dias após a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, depois de ser derrotado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições presidenciais.

"O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso País", afirmou Jair Bolsonaro no trecho compartilhado por Carlos.

A declaração, no entanto, foi feita em 18 de março de 2025, durante um evento sobre o Holocausto no Congresso Nacional, em Brasília. Na ocasião, o ex-presidente se referia ao filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que havia anunciado seu afastamento do mandato de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos. Eduardo alegava ser alvo de perseguição política e afirmava que atuaria junto ao governo de Donald Trump para pressionar autoridades brasileiras.

A republicação do vídeo ocorre após Flávio deixar o Brasil na noite de terça-feira (27), dois dias depois de perder a disputa presidencial para Lula. O senador atravessou a fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Puerto Iguazú, na Argentina, acompanhado da esposa e das duas filhas. De lá, embarcou em um avião privado com destino ao Equador, de onde seguiu para Miami, nos Estados Unidos, na quarta-feira (28).

A saída do País ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega dos passaportes de Flávio à Polícia Federal. A medida foi adotada no âmbito de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. O senador, que nega irregularidades, deixou o Brasil sem cumprir a determinação judicial, apesar de ter afirmado anteriormente que permaneceria no País.