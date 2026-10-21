Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após mais de 30 anos, Brasil muda data da posse e presidente eleito em 2026 vai assumir em dia diferente

Transição acrescenta dias aos mandatos iniciados em 2023

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:58

Novo presidente assume em data diferente
Novo presidente assume em data diferente Crédito: Imagem gerada por IA

O vencedor da eleição presidencial de 2026 assumirá o Palácio do Planalto em uma data diferente da habitual: 5 de janeiro de 2027. A posse deixará de ocorrer no primeiro dia do ano, assim como a dos governadores, que passarão a tomar posse em 6 de janeiro.

A alteração terá um efeito sobre os atuais mandatos. O presidente e o vice-presidente eleitos em 2022 permanecerão nos cargos por quatro dias além do calendário anterior. Nos estados e no Distrito Federal, os governadores e seus vices terão cinco dias adicionais.

Esse período extra integra a regra de transição da Emenda Constitucional nº 111, promulgada pelo Congresso Nacional em setembro de 2021. A mudança será aplicada pela primeira vez aos eleitos em 2026 e, a partir daí, as novas datas orientarão as posses seguintes.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
1 de 13
Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A decisão de retirar as solenidades do feriado de Ano Novo busca facilitar a presença de autoridades e do público. O calendário anterior concentrava as posses presidencial e estaduais em 1º de janeiro, o que dificultava a participação dos governadores na cerimônia em Brasília.

Com a separação, eles poderão acompanhar a posse do presidente antes de assumir seus próprios mandatos no dia seguinte. Segundo o Senado Federal, a medida também pretende favorecer a participação da população nas duas solenidades.

Outro obstáculo era a coincidência com as comemorações da virada do ano, que dificultava a presença de representantes estrangeiros na posse presidencial.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
1 de 12
Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

A mudança, porém, fica restrita ao presidente, ao vice-presidente, aos governadores e aos vice-governadores. Para os demais cargos eletivos, o calendário permanece o mesmo.

Deputados federais, estaduais e distritais, além de senadores, continuarão tomando posse em 1º de fevereiro, conforme as regras de cada Legislativo. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores seguirão assumindo em 1º de janeiro do ano posterior às eleições municipais.

Tags:

Eleição

Mais recentes

Imagem - Datafolha divulga nova pesquisa presidencial nesta quinta-feira (22)

Datafolha divulga nova pesquisa presidencial nesta quinta-feira (22)
Imagem - Quarto acusado de envolvimento no assassinato de Mãe Bernadete vai a julgamento hoje

Quarto acusado de envolvimento no assassinato de Mãe Bernadete vai a julgamento hoje
Imagem - Deputada Tabata Amaral diz que eleição pode ter sofrido interferência estrangeira

Deputada Tabata Amaral diz que eleição pode ter sofrido interferência estrangeira