Após polêmica, Flávio Bolsonaro ergue imagem de Nossa Senhora Aparecida em caminhada

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Millena Marques
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:34
Após a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida, o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ergueu uma imagem da padroeira do Brasil durante uma caminhada nesta segunda-feira (28), em São Paulo. O ato ocorreu ao lado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Uma pessoa que participava da caminhada entregou a imagem a Flávio. O candidato levantou a imagem ao lado de Tarcísio. Durante o evento, o senador comentou a polêmica.
“Eu estava esperando a nota da CNBB e ela saiu hoje. Foi uma nota muito boa, esclarecedora, porque confirma que essa questão de Nossa Senhora Aparecida deixar de ser a padroeira do Brasil é uma grande mentira, é a maior fake news desta campanha”, afirmou.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou a nota após ter sido acusada pelo próprio Flávio de ter integrantes envolvidos na disseminação da informação falsa. Sem apresentar provas, o candidato afirmou, no domingo (27), que o PT havia conseguido espalhar a fake news “com ajuda de gente de dentro” da entidade.
Em resposta, a CNBB negou qualquer participação e declarou que “a mentira não se combate com outra mentira”.
O ato ocorreu em meio à polêmica envolvendo publicações que atribuem a Flávio Bolsonaro e a políticos de direita a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.