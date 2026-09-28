POLÍTICA

Após polêmica, Flávio Bolsonaro ergue imagem de Nossa Senhora Aparecida em caminhada

Ato ocorreu ao lado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:34

Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas Crédito: Rodrigo Rodrigues/g1

Após a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida, o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ergueu uma imagem da padroeira do Brasil durante uma caminhada nesta segunda-feira (28), em São Paulo. O ato ocorreu ao lado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Uma pessoa que participava da caminhada entregou a imagem a Flávio. O candidato levantou a imagem ao lado de Tarcísio. Durante o evento, o senador comentou a polêmica.

“Eu estava esperando a nota da CNBB e ela saiu hoje. Foi uma nota muito boa, esclarecedora, porque confirma que essa questão de Nossa Senhora Aparecida deixar de ser a padroeira do Brasil é uma grande mentira, é a maior fake news desta campanha”, afirmou.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou a nota após ter sido acusada pelo próprio Flávio de ter integrantes envolvidos na disseminação da informação falsa. Sem apresentar provas, o candidato afirmou, no domingo (27), que o PT havia conseguido espalhar a fake news “com ajuda de gente de dentro” da entidade.

Em resposta, a CNBB negou qualquer participação e declarou que “a mentira não se combate com outra mentira”.