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Após vitória de Lula, Janones é convidado para ajudar premiê da Espanha, diz colunista

Deputado federal teria sido chamado para colaborar com a campanha de Pedro Sánchez nas eleições espanholas, em novembro

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:34

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Janones durante live com integrantes do canal 'Exército do Lula', em Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Janones durante live com integrantes do canal 'Exército do Lula', em Brasília Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

Um dos principais nomes da campanha que levou à vitória do presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições, no domingo (25), o deputado federal André Janones teria sido convidado a ajudar o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, nas eleições do país, no dia 29 de novembro.

As informações foram divulgadas pelo colunista Matheus Leitão, do Metrópoles. Segundo o colunista, há articulações para levar o parlamentar à Espanha para repetir a experiência do canal Exército do Lula, criado pelo deputado e que alcançou mais de 10 milhões de seguidores.

Curiosidades sobre André Janones

Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é líder do 'Exército de Lula' por Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones foi eleito deputado federal com 78 mil votos por Divulgação/Câmara dos Deputados
Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
André Janones é deputado eleito por Minas Gerais por Cleia Vianna/Câmara dos Deputados
André Janones por Paulo Sergio/Agência Câmara
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Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução

O contato foi intermediado e uma conversa deverá discutir a participação do deputado, os detalhes da viagem e até mesmo as despesas. Ainda não há confirmação de que Janones tenha aceitado o convite, mas a expectativa é de que ele aceite.

No canal "Exército do Lula", na segunda-feira (26), Janones comentou que "se o marechal (Lula) liberar", o exército poderá participar da formação de outros exércitos fora do país. "O objetivo será sempre um só: a defesa da democracia. Quem aí está disposto a treinar outros soldados clica em amei", completou. 

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