Após vitória de Lula, Janones é convidado para ajudar premiê da Espanha, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:34
Um dos principais nomes da campanha que levou à vitória do presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições, no domingo (25), o deputado federal André Janones teria sido convidado a ajudar o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, nas eleições do país, no dia 29 de novembro.
As informações foram divulgadas pelo colunista Matheus Leitão, do Metrópoles. Segundo o colunista, há articulações para levar o parlamentar à Espanha para repetir a experiência do canal Exército do Lula, criado pelo deputado e que alcançou mais de 10 milhões de seguidores.
Curiosidades sobre André Janones
O contato foi intermediado e uma conversa deverá discutir a participação do deputado, os detalhes da viagem e até mesmo as despesas. Ainda não há confirmação de que Janones tenha aceitado o convite, mas a expectativa é de que ele aceite.
No canal "Exército do Lula", na segunda-feira (26), Janones comentou que "se o marechal (Lula) liberar", o exército poderá participar da formação de outros exércitos fora do país. "O objetivo será sempre um só: a defesa da democracia. Quem aí está disposto a treinar outros soldados clica em amei", completou.