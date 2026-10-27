TRUNFO DIGITAL

Após vitória de Lula, Janones é convidado para ajudar premiê da Espanha, diz colunista

Deputado federal teria sido chamado para colaborar com a campanha de Pedro Sánchez nas eleições espanholas, em novembro

Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:34

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Janones durante live com integrantes do canal 'Exército do Lula', em Brasília Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

Um dos principais nomes da campanha que levou à vitória do presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições, no domingo (25), o deputado federal André Janones teria sido convidado a ajudar o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, nas eleições do país, no dia 29 de novembro.

As informações foram divulgadas pelo colunista Matheus Leitão, do Metrópoles. Segundo o colunista, há articulações para levar o parlamentar à Espanha para repetir a experiência do canal Exército do Lula, criado pelo deputado e que alcançou mais de 10 milhões de seguidores.

Curiosidades sobre André Janones 1 de 7

O contato foi intermediado e uma conversa deverá discutir a participação do deputado, os detalhes da viagem e até mesmo as despesas. Ainda não há confirmação de que Janones tenha aceitado o convite, mas a expectativa é de que ele aceite.