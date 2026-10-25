VIRADA

Apostas de um lado, tarô do outro: quem acertou e quem errou sobre a vitória de Lula

Plataformas favoreciam Flávio, videntes divergiam e pesquisas indicavam disputa apertada

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 23:23

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Reprodução

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL), neste domingo (25), colocou à prova os prognósticos que circularam durante a campanha. Enquanto plataformas de apostas favoreciam o senador, videntes e astrólogos se dividiam sobre o vencedor. Nos institutos de pesquisa, a maioria dos últimos levantamentos mostrava Flávio numericamente à frente, em um cenário de disputa apertada.

As previsões, porém, têm naturezas diferentes. Pesquisas medem intenções de voto no período das entrevistas, com metodologia e margem de erro. Mercados preditivos refletem os preços de contratos negociados por participantes. Já leituras de tarô e astrologia são interpretações pessoais, sem comprovação científica de capacidade de antecipar resultados eleitorais.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial 1 de 27

Cartas e astros

A astróloga Carol Seabra estava entre os nomes que apontavam um resultado favorável ao presidente. Em setembro, escreveu nas redes sociais: “A espiritualidade está do lado do Lula, gente, não tenham dúvidas que vem aí demais”.

Em publicação de 7 de outubro, Carol antecipou uma contagem com reviravolta. “Virada do Presidente Lula aos 45 do segundo tempo, se você tiver problemas cardíacos, ansiedade, nem veja a apuração!”, escreveu. No mesmo post, fez uma ressalva sobre o adversário: “O mapa do Flávio não está ruim para ganhos, mas as energias estão melhores para o nosso atual Presidente!”.

Lene Sensitiva também apontou a reeleição. Durante participação no podcast Eles Que Lutem, afirmou que Lula conseguiria reverter o cenário favorável ao candidato do PL.

O acerto sobre o vencedor veio acompanhado de uma previsão anterior que não se confirmou. Antes da primeira votação, Lene havia indicado que Lula provavelmente venceria sem necessidade de segundo turno. Em participação no programa Chupim, da Metropolitana FM, disse: “Dificilmente a gente vai para um segundo turno, bem difícil”. A disputa acabou decidida na segunda etapa.

Outro nome que apontou a vitória do petista foi Mestre José. Em 27 de agosto ele fez uma live na qual abriu cartas de tarô e interpretou que Lula derrotaria Flávio Bolsonaro.

Entre os tarólogos, Téo associou a carta O Julgamento a uma possível reeleição de Lula. Thamyres também apresentou uma leitura favorável ao presidente, ao interpretar a carta da Serpente em uma pergunta sobre as chances de Flávio. Nos dois casos, as interpretações foram apresentadas como possibilidades.

Do outro lado, Márcia Sensitiva havia afirmado não enxergar a reeleição. A declaração foi dada ao Metrópoles em 2025 e recuperada pelo portal durante a campanha deste ano. “Agora, eu não vejo. A resposta é não, como vidente”, disse sobre uma nova vitória do petista.

Júlia Costa também apontou um desfecho contrário ao confirmado nas urnas. Em entrevista a Felipeh Campos no dia 20 de outubro, afirmou: “Eu não vejo ele assumindo a presidência”.

O argentino Darío Castillo foi mais categórico ao interpretar o Ás de Ouros como sinal de que Flávio seria eleito. Marcelo Levi também apresentou cartas que, em sua leitura, favoreciam uma possível vitória do senador, embora tenha mencionado obstáculos à candidatura.

Casas de aposta

Nas plataformas de apostas, o favoritismo antes da apuração também era de Flávio. No sábado (24), a Polymarket atribuía ao candidato do PL mais de 83% de probabilidade de vitória. Na Kalshi, ele aparecia com 81% às 11h daquele dia. Esses números representavam probabilidades implícitas nas negociações, e não participação esperada nos votos.

O cenário mudou com a divulgação dos resultados. Segundo a Folha de S.Paulo, as duas plataformas passaram a favorecer Lula durante a apuração. Às 20h25 de domingo, a Kalshi já atribuía 90% de probabilidade de vitória ao presidente. Assim, o favorito antes da contagem perdeu, mas os mercados atualizaram suas expectativas enquanto os votos eram totalizados.

Pesquisas ficam na margem de erro

Nos institutos, os últimos números também exigem uma leitura diferente da classificação simples entre acerto e erro. Datafolha e Quaest divulgaram, na véspera da eleição, 51% dos votos válidos para Flávio e 49% para Lula. AtlasIntel/Bloomberg apresentou 50,8% a 49,2%, enquanto BTG/Nexus registrou 50,5% a 49,5%, também com o senador numericamente à frente.

A CNT/MDA mostrou Flávio com 50,7% e Lula com 49,3%, sob margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Portanto, a vantagem numérica não permitia afirmar que o candidato do PL venceria.

Houve também levantamento com Lula à frente. A pesquisa Vox Brasil divulgada na sexta-feira (23) registrou 50,6% dos votos válidos para o presidente e 49,4% para Flávio. A diferença também estava dentro da margem de erro, de 2,15 pontos percentuais. O instituto entrevistou presencialmente 2.100 eleitores entre 20 e 22 de outubro.