ELEIÇÕES 2026

Arthur Henrique é eleito governador de Roraima no 1º turno

Candidato superou seu principal adversário nestas eleições, o ex-governador interino Soldado Sampaio (Republicanos)

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:24

Arthur Henrique (PL) Crédito: Ascom Arthur Henrique/Divulgação

Arthur Henrique (PL) foi eleito governador de Roraima neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Com 86,31% das urnas apuradas, o candidato somava o equivalente a 68,99% dos votos válidos, sendo matematicamente eleito. Ele tem Haroldo Cathedral (Novo) como vice-governador.

O principal adversário de Arthur Henrique foi o governador interino de Roraima, Soldado Sampaio (Republicanos), que aparecia com 29,43%. A disputa pelo governo teve ainda Clébio Genuíno (PCO), Farah Mesquita (Solidariedade) e Rosi Aires (PSOL). Clébio chegou ao pleito com o registro indeferido sob recurso.

Quem é Arthur Henrique

Arthur Henrique Brandão Machado, de 44 anos, é natural de Boa Vista e foi prefeito da capital de Roraima por dois mandatos antes de ser eleito governador. Ele estudou Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo (USP), mas não concluiu o curso. Antes de entrar para a política, trabalhou em multinacionais do setor de tecnologia, como Siemens e Capgemini, segundo informações da assessoria.

A primeira experiência de Arthur Henrique na administração pública ocorreu em 2013, quando assumiu o cargo de secretário extraordinário de Inclusão Digital. Em 2017, foi eleito vice-prefeito de Boa Vista na chapa encabeçada por Teresa Surita (MDB). Durante a gestão, também comandou a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 2019.

Em 2020, com o apoio de Teresa Surita, deixou o cargo de vice-prefeito para disputar a Prefeitura de Boa Vista. Foi eleito no segundo turno com 116.792 votos, correspondentes a 85,36% dos votos válidos. Quatro anos depois, concorreu à reeleição e venceu novamente no primeiro turno, com 133.180 votos, ou 75,18%.

Em 2025, deixou o MDB, partido pelo qual havia construído boa parte de sua trajetória política, e se filiou ao PL. Durante o evento de filiação, afirmou que a mudança representava "um novo ciclo" em sua vida política.

Arthur permaneceu no comando da capital até abril de 2026, quando renunciou ao cargo para disputar o governo de Roraima. Ao longo dos dois mandatos, acumulou experiência na administração municipal antes de tentar chegar ao Executivo estadual.

Na eleição para o governo de Roraima, Arthur teve como vice o empresário Haroldo Cathedral (Novo). A chapa concorreu pela coligação "Unidos por Roraima", formada por PL e Novo.

A disputa pelo governo estadual marcou ainda um reencontro político entre Arthur e Soldado Sampaio. Os dois já haviam se enfrentado na eleição suplementar realizada em junho, convocada após a cassação do mandato do então governador Antonio Denarium e do vice, Edilson Damião. Na ocasião, Arthur foi o mais votado, mas sua candidatura estava sub judice e o resultado não foi confirmado pela Justiça Eleitoral.