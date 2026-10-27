MAIS VOTADA NO PARANÁ

'As mãos de vocês estão sujas com sangue': quem é a jovem campeã de votos, que se manteve o tempo todo ao lado de Lula, e viralizou na internet

Com 184,6 mil votos no Paraná, Ana Júlia Ribeiro viralizou após se destacar entre as principais lideranças na campanha do segundo turno do presidente eleito

Matheus Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:56

A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 Crédito: Reprodução/Instagram Ana Júlia

O palanque da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo instigou a curiosidade dos internautas neste domingo (25). No pelotão da frente, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, de Janja, do articulador André Janones e do governador piauiense Rafael Fonteles, a presença da deputada federal eleita Ana Júlia Ribeiro (PT-PR), de 26 anos, viralizou nas redes digitais. A curiosidade sobre "a jovem ao lado de Lula" revelou a trajetória da deputada mais votada do partido no Paraná, que somou 184.691 votos válidos nas urnas.

Saiba quem é Ana Júlia a jovem que disse a frase e brilhou ao lado de Lula 1 de 7

A frase que silenciou deputados aos 16 anos

A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016. Naquele ano, um discurso contundente na Assembleia Legislativa do Paraná contra deputados críticos do movimento projetou a jovem nacionalmente.

Durante a fala, a estudante cobrou empatia dos parlamentares pela morte do colega Lucas Mota em uma escola ocupada em Curitiba, acusando o Estado de ignorar a realidade dos jovens.

“Ontem eu estava no velório do Lucas e não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estivessem lá. Vocês estão aqui representando o Estado, e como vão olhar a mão de vocês? As mãos de vocês estão sujas com o sangue do Lucas —não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso”.

O episódio levou a paranaense ao Senado para debater o Teto de Gastos e rendeu comparações à ativista paquistanesa Malala Yousafzai.

Destaque no cenário político nacional

Filiada ao Partido dos Trabalhadores a partir de 2018, Ana Júlia disputou a Câmara Municipal de Curitiba em 2020, ficando na suplência. Em 2024, elegeu-se vereadora mais jovem da capital paranaense aos 22 anos.

A vitória consagradora para a Câmara dos Deputados em 2026 foi celebrada por ela na internet com a mensagem "É tempo de Ana Júlia" e a defesa do protagonismo das mulheres nos espaços de poder.