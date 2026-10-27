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'As mãos de vocês estão sujas com sangue': quem é a jovem campeã de votos, que se manteve o tempo todo ao lado de Lula, e viralizou na internet

Com 184,6 mil votos no Paraná, Ana Júlia Ribeiro viralizou após se destacar entre as principais lideranças na campanha do segundo turno do presidente eleito

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:56

Com 184,6 mil votos no Paraná, Ana Júlia Ribeiro viralizou na internet após se destacar entre as principais lideranças do presidente eleito
A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 Crédito: Reprodução/Instagram Ana Júlia

O palanque da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo instigou a curiosidade dos internautas neste domingo (25). No pelotão da frente, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, de Janja, do articulador André Janones e do governador piauiense Rafael Fonteles, a presença da deputada federal eleita Ana Júlia Ribeiro (PT-PR), de 26 anos, viralizou nas redes digitais. A curiosidade sobre "a jovem ao lado de Lula" revelou a trajetória da deputada mais votada do partido no Paraná, que somou 184.691 votos válidos nas urnas.

Saiba quem é Ana Júlia a jovem que disse a frase e brilhou ao lado de Lula

A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 por Reprodução/Instagram Ana Júlia
A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 por Reprodução/Instagram Ana Júlia
A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 por Reprodução/Instagram Ana Júlia
A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 por Reprodução/Instagram Ana Júlia
A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 por Reprodução/Instagram Ana Júlia
A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 por Reprodução/Instagram Ana Júlia
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A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016 por Reprodução/Instagram Ana Júlia

A frase que silenciou deputados aos 16 anos

A carreira política de Ana Júlia teve início quando ela tinha apenas 16 anos e tornou-se a porta-voz dos protestos que ocuparam colégios públicos em 2016. Naquele ano, um discurso contundente na Assembleia Legislativa do Paraná contra deputados críticos do movimento projetou a jovem nacionalmente.

Durante a fala, a estudante cobrou empatia dos parlamentares pela morte do colega Lucas Mota em uma escola ocupada em Curitiba, acusando o Estado de ignorar a realidade dos jovens.

“Ontem eu estava no velório do Lucas e não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estivessem lá. Vocês estão aqui representando o Estado, e como vão olhar a mão de vocês? As mãos de vocês estão sujas com o sangue do Lucas —não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso”.

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O episódio levou a paranaense ao Senado para debater o Teto de Gastos e rendeu comparações à ativista paquistanesa Malala Yousafzai.

Destaque no cenário político nacional

Filiada ao Partido dos Trabalhadores a partir de 2018, Ana Júlia disputou a Câmara Municipal de Curitiba em 2020, ficando na suplência. Em 2024, elegeu-se vereadora mais jovem da capital paranaense aos 22 anos.

A vitória consagradora para a Câmara dos Deputados em 2026 foi celebrada por ela na internet com a mensagem "É tempo de Ana Júlia" e a defesa do protagonismo das mulheres nos espaços de poder.

A presença de destaque no discurso de Lula simboliza a aposta da sigla em novos nomes da juventude e do movimento social para os próximos anos.

Tags:

Lula Politica Deputado Federal Eleições 2026

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