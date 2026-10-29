Assessor de Trump confirma ter providenciado jato para fuga de Flávio

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Metrópoles
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:59
Assessor de comunicação da Casa Branca, Jason Miller confirmou ao Metrópoles que providenciou o jato usado pelo senador Flávio Bolsonaro, na quarta-feira (28), durante a fuga do Brasil para os Estados Unidos.
A informação da participação da Casa Branca na fuga de Flávio foi divulgada inicialmente pelo jornal norte-americano The New York Times. Ao Metrópoles, Miller confirmou a participação no plano para levar o candidato derrotado na eleição brasileira ao território norte-americano.