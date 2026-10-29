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Assessor de Trump confirma ter providenciado jato para fuga de Flávio

Ao Portal Metrópoles, Jason Miller afirmou ter sido responsável pelo transporte aéreo; Trump autorizou a entrada de Flávio nos EUA

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  • Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:59

Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular
Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular Crédito: Reprodução / NBC

Assessor de comunicação da Casa Branca, Jason Miller confirmou ao Metrópoles que providenciou o jato usado pelo senador Flávio Bolsonaro, na quarta-feira (28), durante a fuga do Brasil para os Estados Unidos.

A informação da participação da Casa Branca na fuga de Flávio foi divulgada inicialmente pelo jornal norte-americano The New York Times. Ao Metrópoles, Miller confirmou a participação no plano para levar o candidato derrotado na eleição brasileira ao território norte-americano.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Eua Fuga Donald Trump Flávio Bolsonaro

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