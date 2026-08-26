ELEIÇÕES 2026

Associação Comercial da Bahia recebe Antonio Lavareda para leitura dos cenários políticos da Bahia e do Brasil

Na ocasião, Lavareda apresentará a palestra “O Brasil às vésperas das urnas: uma leitura do cenário político de 2026”, com uma análise dos cenários políticos da Bahia e do Brasil

Pombo Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:07

O evento será realizado em formato de jantar e terá como convidado Antonio Lavareda, cientista político, sociólogo e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) Crédito: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB), em parceria com o LIDE Bahia e o portal Política Livre, realiza, no dia 21 de setembro, às 19h, no Palacete Tirachapéu, mais uma edição do Diálogos que Transformam.

O evento será realizado em formato de jantar e terá como convidado Antonio Lavareda, cientista político, sociólogo e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), com ampla atuação nas áreas de pesquisa de opinião e comportamento eleitoral.

Na ocasião, Lavareda apresentará a palestra “O Brasil às vésperas das urnas: uma leitura do cenário político de 2026”, com uma análise dos cenários políticos da Bahia e do Brasil. O encontro abordará os principais movimentos da disputa eleitoral, o comportamento do eleitorado, as tendências apontadas pelas pesquisas e os fatores que podem influenciar as eleições nos âmbitos estadual e federal.

A iniciativa integra a programação do Diálogos que Transformam, projeto que promove encontros com especialistas e personalidades de destaque para discutir temas relevantes para o desenvolvimento econômico, político e social do país.

Serviço

Evento: Diálogos que Transformam - “O Brasil às vésperas das urnas: uma leitura do cenário eleitoral”

Palestrante: Antonio Lavareda

Data: 21 de setembro de 2026

Horário: 19h