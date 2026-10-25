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Até que horas pode votar no domingo? Veja o horário do segundo turno

Eleitores voltam às urnas em 25 de outubro; confira as diferenças entre regiões e a regra para quem estiver na fila no encerramento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:10

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador
Eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo (25), com votação das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A regra vale para todo o Brasil, mas exige atenção nas regiões com fusos diferentes, onde o relógio local marcará outros horários de abertura e encerramento das seções. 

Na Bahia, inclusive em Salvador, os eleitores poderão votar das 8h às 17h, sem diferença em relação à capital federal. O horário é o mesmo adotado no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. 

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026

Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação
Bahia | Marcone Amaral (ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe) – Deputado estadual – PSD – 8.159 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Bahia | Bobô (ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 1988) – Deputado estadual – PCdoB – 70.898 votos – REELEITO por Reprodução
Distrito Federal | Washington Coração Valente (ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR, São Paulo e Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 7.503 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Marcelinho Carioca (ídolo do Corinthians) – Deputado distrital – Republicanos – 2.494 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Leila do Vôlei (ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei) – Senado – PDT – 686.340 votos – NÃO REELEITA por Pedro França/Agência Senado
Mato Grosso | Nelson Ferreira Júnior (ex-atleta do atletismo) – Senado – Agir – 5.563 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético-MG) – Governador – PDT – 403.466 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Maurício do Vôlei (ex-jogador de vôlei, campeão olímpico) – Deputado federal – PL – 16.122 votos – NÃO REELEITO por FIVB
Minas Gerais | Sérgio Santos Rodrigues (ex-dirigente do Cruzeiro) – Deputado federal – PRD – 20.279 votos – NÃO ELEITO por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Minas Gerais | João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – Deputado federal – PSDB – 12.771 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pará | Alberto Maia (ex-presidente do Paysandu) – Deputado estadual – PSD – 2.055 votos – NÃO ELEITO por Luís Totti/Paysandu
Pará | Tonhão do Leão (dirigente do Remo) – Deputado estadual – MDB – 1.576 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Paraná | Dani Pato (ex-jogadora de futebol com passagem pelo Santos) – Deputada estadual – MDB – 4.154 votos – NÃO ELEITA por Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos
Paraná | Perdigão (ex-meia de Paraná Clube e Internacional, campeão mundial pelo Inter) – Deputado estadual – Rede – 1.646 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
Paraná | Henrique Dias (ex-atacante do Coritiba) – Deputado federal – PSDB – 321 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pernambuco | Flávio Caça Rato (ex-atacante do Santa Cruz) – Deputado federal – MDB – 5.062 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Piauí | Sarah Menezes (ex-judoca, campeã olímpica em 2012) – Deputada federal – MDB – 10.516 votos – NÃO ELEITA por Divulgação/COB
Rio de Janeiro | Edmundo (ídolo do Vasco, com passagens por Palmeiras e Seleção Brasileira) – Deputado federal – PSDB – 35.725 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Marcos Braz (ex-dirigente do Flamengo) – Deputado federal – PSDB – 18.305 votos – NÃO ELEITO por Alexandre Vidal/Flamengo
Rio de Janeiro | Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado federal – Novo – 79.249 votos – REELEITO por Reprodução
Rio de Janeiro | Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) – Deputado federal – PV – 37.535 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Donizete Pantera (ex-atacante do Botafogo) – Deputado estadual – PL – 4.884 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Danrlei (ex-goleiro e ídolo do Grêmio) – Deputado federal – PSD – 105.079 votos – REELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Cleo Hickmann (ex-meia-atacante de Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport) – Deputado federal – PDT – 412 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Luis Fabiano (ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 9.613 votos – NÃO ELEITO por Reprodução/Youtube
São Paulo | Alexandre Finazzi (ex-atacante de Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás) – Deputado federal – MDB – 1.069 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Douglas Viegas (ex-jogador de basquete) – Deputado federal – Podemos – 26.579 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Débora Rodrigues (pilota de automobilismo) – Deputada federal – PSD – 891 votos – NÃO ELEITA por Divulgação
São Paulo | Dinei (ex-atacante do Corinthians) – Deputado estadual – Avante – 6.338 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Goleiro Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999) – Deputado estadual – Solidariedade – 9.565 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Altobeli Silva (ex-atleta do atletismo, olímpico na Rio 2016) – Deputado estadual – União – 5.192 votos – NÃO ELEITO por Wander Roberto/COB
São Paulo | Felipe Sertanejo (ex-lutador de MMA) – Deputado estadual – PL – 138.277 votos – ELEITO por Divulgação/UFC
São Paulo | Felipe Franco (fisiculturista) – Deputado estadual – União – 59.518 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Tocantins | Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico da Seleção Brasileira) – Senado – Podemos – 67.987 votos (4,11%, 7º lugar) – NÃO ELEITO por Divulgação
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Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação

Quem estiver na fila às 17h poderá votar?

Sim. O encerramento do horário não retira o direito de quem já estiver na fila da seção eleitoral. Às 17h, os mesários identificarão as pessoas que aguardam atendimento e distribuirão senhas, começando pela última da fila. A votação continuará até que todos esses eleitores sejam atendidos.

Isso significa que o eleitor pode registrar o voto depois das 17h, desde que tenha chegado à fila dentro do prazo. A continuidade do atendimento não representa uma prorrogação para receber pessoas que chegarem após o encerramento. A regra está prevista nas normas do TSE para a votação. 

Qual é o horário de votação em cada região?

Das 8h às 17h: Bahia, Distrito Federal e demais estados que seguem o horário de Brasília.

Das 7h às 16h: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas, incluindo Manaus.

Das 6h às 15h: Acre e 11 municípios do Amazonas: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

Das 9h às 18h: Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Os horários seguem a orientação da Justiça Eleitoral para o funcionamento simultâneo das seções no Brasil.  

Como consultar onde votar?

Antes de sair de casa, o eleitor pode conferir o endereço da seção pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE. A consulta deve ser feita também por quem participou do primeiro turno, para confirmar o local de comparecimento no domingo. 

Para votar, é necessário apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O e-Título pode ser utilizado como identificação quando exibir a fotografia do eleitor; se estiver sem foto, será preciso levar outro documento oficial com imagem. 

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